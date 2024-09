Breakthrough Therapy Designation für NTX-001 von FDA erteilt

Vorbereitungen laufen für Phase-3-Programm, das Anfang 2025 beginnen soll

Neuraptive Therapeutics, Inc. gab heute bekannt, dass NTX-001 die Breakthrough Therapy Designation erhalten hat, was eine beschleunigte Entwicklung für Patienten mit reparaturbedürftigen peripheren Nervenschäden ermöglicht. Diese Designierung folgt auf die Ergebnisse der Phase-2-NEUROFUSE-Studie und mehreren Interaktionen mit der FDA. NTX-001 hat das Potenzial, eine bahnbrechende Therapie im Bereich der Nervenreparatur zu werden.

