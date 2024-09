© Foto: Carlos Osorio/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Für Solar-Aktien ging es am Mittwoch steil bergauf, die Branche setzte zu einer dynamischen Aufholjagd an. Ein Grund ist die Fernsehdebatte zur US-Präsidentschaftswahl.Es war für die angeschlagenen Papiere der Solarbranche einer der besten Handelstage seit langer Zeit. Der Branchen-ETF Invesco Solar verteuerte sich um über 6 Prozent, für einige Einzelwerte wie First Solar ging es sogar zweistellig bergauf. Dafür profitierten die Anteile nicht nur von einem Mega-Reversal am US-Gesamtmarkt - nach einem grottenschlechten Start in den Handelstag zauberte der S&P 500 einen Anstieg von 3 Prozent auf das Parkett -, sondern auch von Äußerungen des US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump. Tipp aus …