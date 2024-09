Düsseldorf (ots) -Firmenevents können viel Freude bereiten und das Teamgefühl stärken. Um jede Teamveranstaltung unvergesslich zu gestalten, hat sich Patrick Wrobel mit der FunZone Verwaltungs GmbH auf innovative Spielideen spezialisiert, die den optimalen Rahmen für unterhaltsame Firmenfeiern schaffen. Warum Chefs auf FunZone setzen sollten, erfahren Sie im Folgenden.Immer mehr Unternehmen erkennen angesichts des wachsenden Fachkräftemangels, wie wichtig eine attraktive Arbeitgebermarke ist. Um ihre Mitarbeiter langfristig zu binden und interessant für Bewerber zu sein, müssen Firmen heute zusätzliche Anstrengungen unternehmen. Teambildende Maßnahmen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie haben große Vorteile für Unternehmen: So können Teamevents die Zusammenarbeit verbessern, die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen und die Leistung steigern. "Um von diesen Vorteilen zu profitieren, reicht es jedoch nicht aus, sich lediglich auf die alljährliche Weihnachtsfeier oder den sommerlichen Betriebsausflug zu verlassen", mahnt Patrick Wrobel, Gründer und Geschäftsführer der FunZone Verwaltungs GmbH. "Denn der positive Effekt solcher Maßnahmen verpufft meist sehr schnell.""Anstatt sich auf einmalige Firmenveranstaltungen zu beschränken, sollten Unternehmen daher regelmäßig, am besten etwa einmal im Quartal, ein attraktives Firmenevent für alle Mitarbeiter organisieren", fährt der Experte fort. "Spiele eignen sich in diesem Zusammenhang hervorragend, weil sie Menschen auf ungezwungene Weise zusammenbringen." Mit FunZone schafft Patrick Wrobel Erlebniswelten für Firmenfeiern, Junggesellenabschiede und Kindergeburtstage. Das Angebot reicht von Lasertag und Schwarzlicht-Minigolf über Escape Rooms bis hin zu Stadtrallyes. Zwölf Standorte in ganz Deutschland bieten dabei den passenden Rahmen für jedes Spiel. Als einziger Anbieter in der Rhein-Main-Region bietet der Experte zudem auch die beliebten Bash-Games an, bei denen kleine Teams in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten - eine ideale Gelegenheit, um sich in entspannter Atmosphäre besser kennenzulernen und dem Alltagsstress eine Weile zu entfliehen. Kein Wunder, dass bereits zahlreiche Unternehmen zum Kundenstamm der FunZone Verwaltungs GmbH gehören.Das Angebot der FunZone Verwaltungs GmbH"Unsere Teamevents können die Motivation steigern, die internen Beziehungen verbessern und den Teamgeist fördern", sagt Patrick Wrobel. "Zudem bieten sie der Unternehmensführung eine gute Gelegenheit, den Mitarbeitern ihre Wertschätzung zu zeigen. Besonders wichtig ist mir dabei, verschiedene Abteilungen zu mischen und dadurch bestehende Hierarchien aufzulösen, sodass sich zum Beispiel der Chef und der Azubi im selben Team wiederfinden. So kommen Mitarbeiter, die im Arbeitsalltag normalerweise keinen persönlichen Kontakt haben, plötzlich miteinander ins Gespräch, weil sie eine gemeinsame Aufgabe lösen müssen. Das macht nicht nur Spaß, sondern wirkt sich auch positiv auf das Arbeitsklima aus."Während die Planung von Firmenveranstaltungen durch eigens abgestellte Organisationsteams oft aufwendig und zeitintensiv ist, bietet die FunZone Verwaltungs GmbH ihren Kunden ein Rundum-sorglos-Paket: Patrick Wrobel und sein Team übernehmen nicht nur die umfassende Beratung, sondern auch die komplette Organisation des Teamevents - ein Vorteil, den viele Kunden zu schätzen wissen, vor allem bei wiederkehrenden Firmenveranstaltungen. Viele Unternehmen planen ihre Firmenfeiern mittlerweile für das gesamte Jahr im Voraus bei der FunZone Verwaltungs GmbH, um ihren Mitarbeitern regelmäßig abwechslungsreiche Teamevents bieten zu können, ohne selbst großen Aufwand betreiben zu müssen.Sport, Wissen und Geschicklichkeit: Die perfekte Teambuilding-MischungBesonders beliebt sind die Team-Battles in der eigens entwickelten BashZone. Diese Events bieten Aufgaben aus den Bereichen Sport, Wissen und Geschicklichkeit, die es jedem Teammitglied ermöglichen, seine individuellen Talente entsprechend einzubringen und zum Erfolg des Teams beizutragen. Die Spiele sind leicht verständlich, oft aber eine echte Herausforderung, denn Patrick Wrobel und sein Team arbeiten kontinuierlich daran, neue Challenges zu entwickeln. Das benötigte Budget für ein von der FunZone Verwaltungs GmbH entwickeltes Firmenevent liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Person für die erste Stunde. In der zweiten Stunde halbiert sich dann der Preis. Vor Ort gibt es ein kleines Gastronomieangebot mit Getränken, Pizza und Flammkuchen - auf Wunsch kann jedoch auch eine Belieferung durch externe Restaurants organisiert werden.Die Entstehung der FunZone Verwaltungs GmbHPatrick Wrobel selbst ist nicht nur fünffacher Deutscher Meister im Paintball, sondern hat auch dazu beigetragen, dass Lasertag in Deutschland salonfähig geworden ist. Der Beginn seines breiten Unterhaltungsprogramms für Jung und Alt reicht zurück ins Jahr 2014, als er es sich mit der Gründung der größten Lasertag-Anlage in Frankfurt zum Ziel gesetzt hat, die Qualität in der Branche deutlich zu steigern. Mittlerweile hat sich sein Unternehmen zum größten Filial-Anbieter für Lasertag in ganz Europa entwickelt. Seitdem ist die FunZone Verwaltungs GmbH stetig gewachsen und hat ihr Angebot um zahlreiche Aktivitäten erweitert, die vom Kindergeburtstag über Junggesellenabschiede bis hin zur Firmenfeier unvergessliche Erlebnisse versprechen."Unser Ziel ist es, bundesweit als Anbieter für coole Freizeitevents mit Erinnerungscharakter bekannt zu werden. Deswegen arbeiten wir kontinuierlich daran, in den zwanzig größten Städten Deutschlands vertreten zu sein. Langweilig wird es bei uns auf jeden Fall nie, da wir stets den neuesten Trends folgen und daraus spannende Konzepte entwickeln. Egal, ob Lasertag, Schwarzlicht-Minigolf, Escape Rooms, Axtwerfen, Stadtrallyes, Bashgames oder in Kürze sogar Karaoke - bei FunZone findet sich für jeden das passende Angebot", sagt Patrick Wrobel abschließend.Sie möchten durch attraktive Firmenevents den Zusammenhalt Ihres Unternehmens fördern? 