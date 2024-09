Stuttgart (ots) -Das Angebot von Finanzdienstleistern ist von großem Wert, da viele Menschen professionelle Beratung zu Themen wie nachhaltigem Vermögensaufbau und Absicherungen benötigen, wenn ihnen selbst das notwendige Know-how fehlt. Dennoch kämpfen viele Finanzdienstleister, Immobilienmakler, Versicherungsvermittler, Führungskräfte und Vertriebler aller Art mit mangelnder Sichtbarkeit, veralteten Marketingstrategien und schlechten Vertriebsmethoden. Um dieses Problem zu lösen, hat Kevin Fiawoo gemeinsam mit Marcel Mankas und Maurice Mankas die Vertranium GmbH gegründet. Sie haben hunderte Dienstleister dabei unterstützt, ihr Unternehmen erfolgreich zu skalieren. Erfahren Sie hier, wie Kevin Fiawoo als ehemaliger Zerspanungsmechaniker zum heutigen Vertriebs- und Marketingexperte wurde.Die Finanzdienstleistungsbranche ist eine herausragende Branche, die derzeit dringend gefragt ist. Denn während manche Menschen sich gerne mit verschiedenen Strategien am Finanzmarkt auseinandersetzen, fehlt es anderen am nötigen Know-how und einem Überblick über die zahlreichen Optionen. Dienstleister können da die Abhilfe schaffen - sie beraten in individuellen Fragen und stehen begleitend zur Seite. Doch obwohl es in dieser Branche zahlreiche beeindruckende Experten, Persönlichkeiten und Führungskräfte gibt, die exzellente Arbeit leisten, ist ihre Existenz in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Veraltete Methoden wie Kaltakquise, Empfehlungen und gekaufte Kontaktdaten erreichen heutzutage kaum noch Interessenten und ihre Geschäfte werden so nicht auf Wachstumskurs gebracht. "Ich bin fest davon überzeugt, dass finanzielle Beratung heute wichtiger ist denn je. Viele Menschen sind den zahlreichen Chancen und Möglichkeiten auf dem Markt ausgeliefert und wissen nicht, welche die richtigen für sie sind", sagt Kevin Fiawoo, Geschäftsführer der Vertranium GmbH. "Finanzdienstleister und Vertriebler aller Art müssen sich deswegen als starke Marke präsentieren, die eine unverzichtbare Dienstleistung anbieten.""Ich habe in meinem eigenen Leben erfahren, wie es ist, dem Finanzmarkt ausgeliefert zu sein: Meine afrikanische Familie war im Bereich Finanzen, Versicherungen und Vermögensmanagement kaum aufgeklärt, während meine deutsche Familie über einen kompetenten Finanzberater verfügte und gut beraten war", erinnert sich Kevin Fiawoo. "Dieser Unterschied hat meiner deutschen Familie viele finanzielle Vorteile verschafft, die in vielen Bereichen für eine tolle Lebensqualität gesorgt haben, während meine afrikanische Familie sich teilweise von Monat zu Monat durchkämpfen musste. Diese Erfahrungen haben mich motiviert, die Vertriebs- und Finanzbranche zu revolutionieren." Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Marcel Mankas schuf er als damaliger Quereinsteiger die schnellst wachsende Vertriebsorganisation der Finanzbranche in ganz Deutschland, die in unter drei Jahren von null auf über 4.200 Kunden und über 130 Vertriebspartner skalierte und über 150 Millionen Euro Bewertungssumme produzierte. Doch Kevin Fiawoos Weg begann bescheiden: Er ließ sich als Zerspanungsmechaniker ausbilden, doch wusste schnell, dass er mehr erreichen kann, wenn er hart arbeitet und sich kontinuierlich weiterbildet. Heute unterstützt er Finanzberater, Immobilienmakler, Versicherungsvermittler, Führungskräfte und Vertriebler dabei, richtigen Systemvertrieb zu machen und trägt dazu bei, die gesamte Vertriebs- und Finanzbranche in ein besseres Licht zu rücken.Vom Personal Trainer zum Vertriebsprofi: Wie Kevin Fiawoo Finanzexperten und Vertrieblern hilft, ihren Expertenstatus aufzubauen"Mein Ziel war es immer, nicht nur für mich selbst erfolgreich zu sein, sondern auch anderen Finanzberatern, Immobilienmaklern, Versicherungsvermittlern und Vertrieblern zu zeigen, wie sie ihren Expertenstatus aufbauen und die Branche in einem besseren Licht präsentieren können", erklärt Kevin Fiawoo. Seit über zehn Jahren steht das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mentoring bei dem Experten im Fokus: Der ehemalige, ausgebildete Zerspanungsmechaniker sah seine Leidenschaft nicht in dieser Branche, sondern in der Kommunikation und im Umgang mit Menschen. Schon seit der 5. Klasse setzte sich Kevin Fiawoo freiwillig genau für diese Themen ein, war durchgehend Klassensprecher und wurde im Abschlussjahr sogar zum Schülersprecher gewählt. In der Berufsausbildung ging es genauso weiter: Hier nahm er die Rolle der Jugend- und Ausbildungsvertretung an und nahm in seiner zweiten Amtsperiode regelmäßig als offizielles Betriebsratsmitglied an Betriebsratssitzungen teil. Ihm ging es schon immer darum, zu verstehen, warum Menschen oft nicht ihr volles Potenzial entfalten, welche Glaubenssätze, Ängste und Sorgen sie vom nächsten Level abhalten und welche Schritte nötig sind, um persönlich oder beruflich weiterzukommen. Mittlerweile hat sich Kevin Fiawoo durch über 400 Bücher, mehr als 50 Seminare und Events auf diesem Gebiet als absoluter Experte etabliertEine weitere Leidenschaft von Kevin Fiawoo liegt im Sport, speziell im Boxen: Nach seinem Ausbildungsberuf begann er als angestellter Personal Trainer, merkte aber schnell, dass ihm die Selbstständigkeit mehr entsprach. Das brachte seine Karriere als Unternehmer ins Rollen: 2018 startete er sein eigenes Business als Personal Trainer und entwickelte Online-Coaching-Programme für Muskelaufbau und Gewichtsverlust. Parallel dazu baute er sich durch Social Media und Marketing eine große Reichweite auf und betreute Kunden sowohl eins zu eins als auch in Gruppen im hochpreisigen Segment in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Fitness mit individuellen Trainings- und Ernährungsplänen.2020 wechselte er dann in den Vertrieb und schloss sich der Vertriebsorganisation seines heutigen Geschäftspartners, Marcel Mankas, an. "In der Finanzdienstleistungsbranche herrscht ein großer Mangel an Marketing- und Vertriebs-Know-how, das die Expertise der exzellenten Arbeit, die viele anbieten, öffentlich sichtbar machen würde und dadurch zu mehr betreuten Kunden und Haushalten führt", sagt Kevin Fiawoo. "Mein Geschäftspartner Marcel Mankas ist ein solches Beispiel: Obwohl er seit über 13 Jahren im Vertrieb tätig ist, ursprünglich im Bankenwesen ausgebildet wurde und eine Koryphäe im Recruiting und Verkauf ist, wusste kaum jemand von seinen Fähigkeiten oder seiner Existenz. Erst als ich ihn persönlich kennenlernte, wurden mir sein enormes Potenzial und Können bewusst."Die Notwendigkeit von gutem Marketing und den richtigen Glaubenssätzen für Wachstum und Erfolg"Im Vertrieb stellte ich fest, dass traditionelle Methoden der Vertriebs- und Finanzbranche ineffizient waren und erkannte, dass meine Marketingkenntnisse aus der Fitnessbranche auch hier anwendbar waren", erzählt Kevin Fiawoo. So gründete er die Marke "Auftrag Wohlstand", bei der er das komplette Online-Marketing, einschließlich Webseite und Werbekampagnen, übernahm. Durch zahlreiche Coachings, Messen, Bücher und immersive Recherche vertiefte er sein Wissen im Marketing und baute somit seine eigene Vertriebsorganisation erfolgreich auf. "Mein Ziel war es, das Thema Marketing praxisbezogen ebenso wichtig zu nehmen wie den Vertrieb und die Persönlichkeitsentwicklung, denn es fasziniert mich nach wie vor, wie entscheidend herausragendes Marketing für den Erfolg ist. Was mich jedoch am meisten beschäftigte, waren die schlechten und falschen Glaubenssätze, die viele Unternehmer und Selbstständige in dieser Branche innehatten. Schließlich ließen viele dadurch unfassbar viel Potenzial ungenutzt und unentdeckt", so Kevin Fiawoo. "Tatsächlich glauben viele, dass die Menschen es schon selbst erkennen würden, wenn man einen guten Job mache - schließlich spiegelt sich das am Ende in einer hochwertigen und qualitativen Beratung wider. Aber das ist ein Irrtum: Man kann der Beste auf seinem Gebiet sein, doch wenn man bei potenziellen Kunden und Bewerbern unbekannt ist, nützt das nichts. Denn eines steht fest: Kunden und Bewerber gehen nicht zum besten Berater am Markt, sondern zu dem, von dem sie glauben, er sei der Beste für sie. Und das wird primär anhand der digitalen Visitenkarte und sekundär am Vertrieb und der Kommunikation gemessen. Wer hier nicht aktiv wird, geht in der Masse unter - das wollte ich ändern."Kevin Fiawoos Visionen endeten allerdings dort nicht: Durch das Wissen und die Arbeit mit über tausenden Menschen aus allen Schichten hat Kevin Fiawoo innerhalb der letzten 10 Jahre außergewöhnliche Fähigkeiten entwickelt, die Einzelpersonen sowie Unternehmen dabei unterstützen, systematisch ihre Glaubenssätze vollständig zu verändern und absolute Spitzenleistungen zu erzielen. Hierfür entwickelte er sein eigenes komplett neues System, das sich aus der totalen Immersion im kurzen Zeitraum und fortlaufender Wiederholung in der Praxis zusammensetzt. Zusätzlich hat er über die letzten 6 Jahren Jahre seine herausragende und praxiserprobte Erfahrung im Vertrieb und Marketing nahezu perfektioniert. Das bestätigen auch zahlreiche seiner Kunden: So konnte er nicht nur aktiv über 200 Werbekonten aufbauen und gemeinsam mit seinem Team jährlich über 200.000 Anfragen produzieren, er verwaltet auch einen Ad-Spend von mehr als drei Millionen Euro, sowohl für sein eigenes Unternehmen, die Vertranium GmbH, als auch für seine Kunden.In den letzten drei Jahren hat Kevin Fiawoo einen sehr großen Einfluss auf die Branche ausgeübt, indem er Finanzdienstleister und Unternehmen digitalisiert und deren Sichtbarkeit signifikant gesteigert hat. Er und sein Team der Vertranium GmbH arbeiten heute mit über 170 Partnern zusammen und betreuen mehr als 850 Finanzdienstleister und Vertriebler aller Art. Sie übernehmen hier komplett das digitale Marketing und arbeiten zeitgleich daran, die Vertriebs- und Finanzbranche neu zu positionieren. "Mein Ziel ist es, die Branche als wichtigen Anlaufpunkt für die finanzielle Bildung zu etablieren und Menschen berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in der Vertriebsbranche aufzuzeigen", erklärt er. Es geht um berufliche sowie unternehmerische Entwicklung und persönliche Erfüllung: Die meisten Menschen sind vollkommen unzufrieden mit ihrer aktuellen finanziellen und beruflichen Situation - dies sorgt in vielen Fällen zwangsläufig auch für eine schlechtere Lebensqualität in allen anderen Bereichen. "Ich bin besessen von den Ergebnissen, die wir mit unseren Kunden und Partner erzielen und absolut überzeugt davon, dass unsere herausragende Arbeit Menschen mittelbar und unmittelbar in ein besseres Leben führt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit meinem Können und Know-how den Menschen dienen darf", sagt Kevin Fiawoo abschließend.Sind Sie überzeugt, dass Ihr Vertriebs- und/oder Finanzdienstleistungsunternehmen exzellente Arbeit leistet und möchten dies auch im Markt widerspiegeln? Streben Sie nach einem kontinuierlichen Zustrom von Neukunden und qualifizierten Bewerbungen und persönlichem Wachstum? Dann melden Sie sich jetzt bei Kevin Fiawoo und seinem Team von der Vertranium GmbH und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Gespräch!