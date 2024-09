Innerhalb eines Tages hat dieser Biotech-Geheimtipp satte 64 Prozent zugelegt. Und laut der Citibank ist jetzt noch lange nicht Schluss. Wir verraten, wer und was hinter der Aktie steckt. Ein Plus von 64 Prozent an einem Tag. Das erlebt man an der Börse nicht immer. Der Aktie des Biotech-Geheimtipps Summit Therapeutics ist aber genau das passiert. Vor einigen Tagen hatte der Konzern neue klinische Studiendaten zu einem Medikament mit der Bezeichnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...