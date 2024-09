Mainz (ots) -Woche 38/24Sonntag, 15.09.Bitte Programmänderungen beachten:4.45 Draußen mit Tommi Schmittund Andrea PetkovicPersonality-Talk (vom 13.8.2022)5.15 neoriginalDEUTSCHERTage wie diese(vom 28.4.2020)Ulrike Pielcke Milena DreißigFrank Pielcke Thorsten MertenMarvin Pielcke Johannes GellerEva Schneider Meike DrosteChristoph Schneider Felix Knoppund andereSchnitt: Ramin SabetiMusik: Leonard PetersenKamera: Tom HolzhauserBuch: Stefan RogallRegie: Simon OstermannDeutschland 20205.55 neoriginal-6.40 DEUTSCHERDie Wolken ziehen(vom 28.4.2020)Ulrike Pielcke Milena DreißigFrank Pielcke Thorsten MertenMarvin Pielcke Johannes GellerEva Schneider Meike DrosteChristoph Schneider Felix KnoppDavid Schneider Paul Sundheimund andereSchnitt: Ramin SabetiMusik: Leonard PetersenKamera: Tom HolzhauserBuch: Stefan RogallRegie: Simon OstermannDeutschland 2020(Die Sendungen "heute-show präsentiert: Till to go" und "Death in Paradise" um 4.55 Uhr und 5.45 Uhr entfallen.)Woche 39/24Donnerstag, 26.09.Bitte Programmänderungen beachten:5.20 neoriginalDEUTSCHERWas morgen ist(vom 29.4.2020)Ulrike Pielcke Milena DreißigFrank Pielcke Thorsten MertenMarvin Pielcke Johannes GellerEva Schneider Meike DrosteChristoph Schneider Felix KnoppDavid Schneider Paul SundheimCansu Oktay Lara Aylin WinklerGünter Kellenburg Michael LottOlaf Kellenburg Junis MarlonBurak Derzidan Atheer Adelund andereSchnitt: Martin WunschickMusik: Leonard PetersenKamera: Claire JahnBuch: Stefan RogallRegie: Sophie LinnenbaumDeutschland 20205.55 neoriginal-6.40 DEUTSCHERDas alles und noch viel mehr(vom 29.4.2020)Ulrike Pielcke Milena DreißigFrank Pielcke Thorsten MertenMarvin Pielcke Johannes GellerEva Schneider Meike DrosteChristoph Schneider Felix KnoppDavid Schneider Paul SundheimCansu Oktay Lara Aylin WinklerGünter Kellenburg Michael LottOlaf Kellenburg Junis MarlonBurak Derzidan Atheer Adelund andereSchnitt: Martin WunschickMusik: Leonard PetersenKamera: Claire JahnBuch: Stefan RogallRegie: Sophie LinnenbaumDeutschland 2020(Die Sendungen "The Rookie" am 26.09.2024, 5.20 Uhr sowie am 27.09.2024, 6.00 Uhr, entfallen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5863314