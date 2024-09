München (ots/PRNewswire) -STADA nutzt die Expertise von Genpact in den Bereichen Daten, Technologie und künstlicher Intelligenz, um seine Finanzorganisation für die Zukunft fit zu machen und sich Wettbewerbsvorteile zu sichernGenpact (NYSE: G), ein weltweit agierendes Professional Services und Solutions Unternehmen, das mit seinen Lösungen die Zukunft gestaltet, und STADA (SAZ.DE), ein führender Hersteller von verschreibungsfreien Consumer Healthcare-Produkten, Generika und Spezialpharmazeutika, erneuern ihre mehrjährige Partnerschaft. Das neue Kapitel der gemeinsamen Innovation hat das Ziel, die Finanzoperationen von STADA zu skalieren, zu vereinfachen und Risiken weiter zu verringern, um so Wettbewerbsvorteile zu erzielen."Diese Vertragsverlängerung unterstreicht unsere führende Rolle im Finanz- und Rechnungswesen", sagt Sanjiv Tandon, Global Business Unit Leader, Life Sciences and Healthcare, Genpact. "Durch die Kombination unserer digitalen und fachlichen Expertise unterstützen wir die Finanzorganisation von STADA dabei, eine treibende Kraft für künftige Entwicklungen zu werden: Wir verbessern die Entscheidungsfindung mit aussagekräftigen Finanzdaten, automatisieren wichtige Finanz- und Buchhaltungsprozesse und helfen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Dadurch kann STADA kontinuierlich skalieren und über dem Branchendurchschnitt wachsen."Seit 2019 konzentriert sich die Partnerschaft von Genpact mit STADA auf Prozessautomatisierung und Prozessharmonisierung, um kritische Abläufe zu verbessern. Die Implementierung von Technologien wie Cora AP Workflow von Genpact hat die Genauigkeit kritischer Prozesse wie der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung verbessert, die Datentransparenz erhöht und es den Teams von STADA ermöglicht, sich auf strategische Initiativen zu konzentrieren, die den Erfolg des Unternehmens steigern können."Das schnelle Wachstum und die komplexen Prozesse von STADA erfordern eine skalierbare und effiziente Plattform. Durch unsere Partnerschaft mit Genpact konnten wir Prozesse automatisieren, die End-to-End-Aufgaben wie Procure-to-Pay und Order-to-Cash effizient und kostengünstig abwickeln", sagt Boris Döbler, Group Chief Financial Office, STADA. "Dadurch können sich unsere internen Teams auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren. Darüber hinaus setzen wir zunehmend Daten und Analysen sowie Prozessautomatisierung ein, um nicht nur die Kosten zu senken, sondern auch Genauigkeit, Qualität und Kundenzufriedenheit zu verbessern."Genpact war maßgeblich an der Optimierung der Finanz- und Beschaffungsprozesse von STADA beteiligt, von der Lieferantenfakturierung bis hin zur Finanzberichterstattung, und hat dabei modernste Technologien und fundiertes Fachwissen im Finanz- und Rechnungswesen eingesetzt. Auf dieser soliden Grundlage arbeiten die Unternehmen gemeinsam an der Implementierung und Nutzung von Werkzeugen wie S4HANA und Technologien wie generativer KI.Weitere Informationen über die Angebote und Dienstleistungen von Genpact für das Gesundheitswesen und Pharmaunternehmen finden Sie hier.Über Genpact Genpact (NYSE: G) ist ein weltweit agierendes Professional Services und Solutions Unternehmen, das mit seinen Lösungen die Zukunft gestaltet. Unser Team von mehr als 125.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 30 Ländern zeichnet sich durch Neugier, agiles Unternehmertum und das Engagement für nachhaltige Wertschöpfung für unsere Kunden aus. Dabei lassen wir uns von dem Ziel leiten, eine zukunftsfähige und lebenswerte Welt für alle Menschen zu schaffen. Auf der Basis unseres breiten und tiefen Fachwissens, unserer Branchenkenntnis, unserer Digital Operations Services sowie unserer Expertise in Daten, Technologie und künstlicher Intelligenz beraten und begleiten wir führende Unternehmen, einschließlich der Fortune Global 500, bei der Transformation ihres Geschäfts.Erfahren Sie mehr über uns unter genpact.com/deMedienkontakt:Judith Schunkee: judith.schunke@genpact.comKatharina Grabere: katharina.graber@100zehn.deLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2490373/Genpact_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/genpact-und-stada-erneuern-mehrjahrige-partnerschaft-zur-verbesserung-von-finanzprozessen-302246488.htmlOriginal-Content von: Genpact Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176166/5863352