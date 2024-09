München (ots) -Die LEGO Gruppe und McLaren Automotive haben sich der ultimativen Motorsport-Herausforderung gestellt: Dem Bau eines voll fahrtüchtigen McLaren P1 Supersportwagens aus LEGO® Elementen in Originalgröße, der eine Formel 1 Rennstrecke meistert. Der Fahrer dieser einzigartigen Aufgabe: Lando Norris. Mit dem aus 342.817 LEGO® Technic Elementen bestehenden Fahrzeug umrundete das Formel 1 Talent von McLaren jetzt die mehr als 5 Kilometer lange, kurvige Rennstrecke in Silverstone, Großbritannien, und bricht damit den früheren Distanzrekord eines fahrbaren LEGO® Technic LEGO Supersportwagens.Link zum Video: LEGO YouTube (https://youtu.be/q1boThd7z6A)Der LEGO® Technic McLaren P1 Supersportwagen wurde in 8.344 Stunden Entwicklungs- und Bauzeit von 23 Spezialist:innen aus dem Bereich Design, Ingenieurwesen und Modellbau von der LEGO Gruppe und McLaren Automotive entwickelt. Das 1.220 kg schwere Auto besteht aus 342.817 LEGO Technic Elementen und verfügt über eine voll funktionsfähige Lenkung, die erstmals auch schwierige Rennstreckenkurven meistert.Der eingebaute Elektromotor besteht aus einer Elektrobatterie und aus 768 LEGO Technic Motoren (LEGO Technic Power Function Motors), die zu acht Motorpaketen zusammengefasst wurden und so den V8-Motor des originalen McLaren P1 nachahmen."Dieses Projekt ist das jüngste in einer langen Reihe von Kooperationen zwischen der LEGO Gruppe und McLaren, bei denen McLaren-Ingenieur:innen und das LEGO Modellbau-Team von der Konzeption bis zum fertigen Modell zusammenarbeiten. McLarens Automobil- und Engineering-Expertise war von unschätzbarem Wert, um ein LEGO Modell zu schaffen, das dem Original McLaren P1 so nah wie möglich kommt. Es war unglaublich cool zu sehen, wie McLaren F1-Fahrer Lando Norris nun tatsächlich das Auto fuhr, das wir gebaut haben", fasst Lukás Horák, Senior Project Manager in der Modellproduktion der LEGO Gruppe, zusammen.Das vollständige Video der Fahrt von Lando Norris im LEGO® Technic McLaren P1 Supersportwagen auf der Silverstone- Rennstrecke in Großbritannien ist hier zu sehen: www.LEGO.com/themes/technic/mclaren-p1 (http://www.lego.com/themes/technic/mclaren-p1)Alle Details des fahrenden LEGO® Technic McLaren P1 Supersportwagens in Originalgröße:- Anzahl LEGO Elemente: 342.817- Anzahl verschiedener LEGO Elemente: 393, darunter 11, die speziell für dieses Modell gefertigt wurden- Gesamtgewicht: 1.220 kg- Maße: 4.98 Meter lang 2.101 Meter breit und 1,113 Meter hoch- Motor: 768 LEGO Power Function-Motoren in acht Motorpaketen ahmen den V8-Motor des originalen McLaren P1 nach und sind mit einer Elektroautobatterie gekoppelt.- Entwicklung und Modellbau: 8.344 Stunden- Entwicklungszeit: 6.134 Stunden- Produktionszeit: 2.210 StundenPressekontakt:consense communications GmbH (GPRA)Katharina MüllerFriedenstraße 6a / 81671 Münchent: + 49 152 09534808lego@consense-communications.deOriginal-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65052/5863359