London (www.fondscheck.de) - Das Analyseteam von ARK Invest Europe, vormals Rize ETF, fasst die Entwicklungen des vergangenen Monats August sowie seit Jahresanfang (YTD) am europäischen Markt für thematische ETFs zusammen, so die Experten von ARK Invest Europe.Robotik-, Automatisierungs- und KI-ETFs würden mit beeindruckenden Zuflüssen in Höhe von insgesamt 922 Millionen US-Dollar seit Anfang 2024 ihre Spitzenposition behaupten. Die Zuflüsse in dieses Thema hätten sich zuletzt jedoch etwas abgeschwächt. Den Analysen zufolge würden die Anleger beginnen, mehr die breiteren nachgelagerten Auswirkungen der KI zu bewerten und den Blick auf die KI der nächsten Generation jenseits von Nvidia und anderen großen Technologieunternehmen zu richten. So dürften laut den ARK-Analysten besonders weitsichtige Anleger beispielsweise die beträchtlichen Gewinne des Unternehmens Palantir im letzten Monat zur Kenntnis genommen haben, denn diese hätten das aufkommende Potenzial in der KI-Industrie aufgezeigt. ...

