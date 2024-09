EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Personalie

PRESSEMITTEILUNG Wechsel im Finanzvorstand der Biotest AG Martin Möller übernimmt ab 14. September für 6 Monate die Funktion des Finanzvorstands (CFO) im Vorstand Dreieich, 12. September 2024. Der Aufsichtsrat der Biotest AG gibt heute bekannt, dass der bisherige Finanzvorstand, Frau Ainhoa Mendizabal Zubiaga, das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. Wir danken Frau Mendizabal Zubiaga für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement. Das gesamte Team wünscht ihr für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg viel Erfolg und alles Gute. Im Zuge dieser Veränderung begrüßen wir Herrn Martin Möller (52) als neuen Interimsvorstand Finanzen. Herr Möller wird diese Position mit Wirkung zum 14. September 2024 für die nächsten sechs Monate übernehmen und in dieser Zeit die dem CFO zugeordneten Bereiche des Unternehmens verantworten. Wir freuen uns, mit Herrn Möller eine erfahrene Führungspersönlichkeit an Bord zu haben, die uns in dieser Übergangsphase unterstützt. Das Unternehmen dankt beiden Persönlichkeiten und blickt zuversichtlich auf die kommenden sechs Monate unter der Leitung von Herrn Möller. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von biologischen Arzneimitteln, die aus menschlichem Plasma gewonnen werden. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com). IR Kontakt: Dr. Monika Baumann (Buttkereit)

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.



