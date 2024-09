Kunden profitieren damit von einem kostengünstigen und leistungsstarken Cloud-Speicher innerhalb von Grass Valleys AMPP-Plattform für die aktive Archivierung und Live-Wiedergabe sowie für Aufnahme-, Bearbeitungs- und Rendering-Workflows.

Der Hot-Cloud-Speicher-Anbieter Wasabi Technologies hat heute bekannt gegeben mit Grass Valley, einem führenden Technologieanbieter für die Medien- und Unterhaltungsbranche, zusammenzuarbeiten, um Wasabis kostengünstigen und leistungsstarken Cloud-Speicher innerhalb der AMPP-Plattform von Grass Valley anzubieten. Kunden von Grass Valley können den Wasabi Cloud-Speicher über die Plattform erwerben und damit effiziente und flexible Workflows für die Erstellung, Verwaltung und Verteilung von Inhalten bei Live-Events nutzen.

Medien- und Unterhaltungsunternehmen weltweit suchen nach Lösungen, die die Erstellung und Verteilung von Inhalten vereinfachen und gleichzeitig die Kosten senken können. Die AMPP-Plattform setzt genau an diesem Punkt an: Sie bietet Unternehmen agile, softwaredefinierte Arbeitsabläufe und ermöglicht es ihnen, auf einer einzigen gemeinsamen Plattform die besten Lösungen auszuwählen sowie die größtmögliche Kontrolle und Flexibilität zu erreichen. Zusammen mit dem Cloud-Storage von Wasabi, für den keine Egress-Gebühren erhoben werden, können AMPP-Nutzer ihre Inhalte frei in und aus dem Wasabi-Speicher verschieben ohne unvorhersehbare Kosten zu verursachen. Die Integration des Wasabi-Speichers kann nun AMPP-Anwendungen für die aktive Archivierung, die Live-Wiedergabe und Bearbeitungs-Workflows unterstützen.

"AMPP hat die Broadcast-Industrie durch die Bereitstellung der flexibelsten, skalierbarsten und effizientesten Plattform für die Medienproduktion und den Medienvertrieb grundlegend verändert", so Whit Jackson, Vice President of Media Entertainment bei Wasabi. "Die Ergänzung der AMPP-Plattform um Wasabis Hot-Cloud-Speicher zahlt weiter auf unser Ziel ein, die Betriebskosten für Unternehmen zu senken. Dies ermöglicht AMPP-Nutzer ihren Speicherplatz einfacher nach Bedarf zu skalieren, sodass sie mehr Inhalte für mehr Kanäle bereitstellen können."

"Den Wasabi Hot-Cloud-Speicher in die AMPP-Plattform zu integrieren, verdeutlicht Grass Valleys Engagement, unseren Kunden die innovativsten, flexibelsten und effizientesten Tools zur Verfügung zu stellen. Tools, die sie benötigen, um in einer sich weiterentwickelnden Landschaft erfolgreich zu sein", sagt Adam Marshall, Chief Product Officer bei Grass Valley. "Die Skalierbarkeit und Flexibilität von Wasabis Cloud-Speicher macht ihn zu einer natürlichen Ergänzung des Ökosystems von AMPP."

Zusammen versetzen Grass Valley und Wasabi Medienschaffende in die Lage, mit Zuversicht zu Innovationen zu gelangen und sicherzustellen, dass ihre Inhalte jederzeit zugänglich sowie geschützt und für das nächste große Live-Event bereitstehen.

Grass Valley wird Wasabi als neuen AMPP-Ökosystem-Partner auf der IBC 2024 vom 13. bis 16. September im Amsterdamer Messe- und Konferenzzentrum RAI vorstellen. Besuchen Sie den Stand 9.A01, um sich mit den Teams von Wasabi und Grass Valley auszutauschen.

Über Wasabi Technologies

Wasabi gilt als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit kostengünstigem, zuverlässigem und sicherem Cloud-Speicher die Daten der Welt aufzubewahren. Mit Wasabi erhalten visionäre Unternehmen die Freiheit, ihre Daten zu nutzen, wann immer sie wollen, ohne sich mit unvorhersehbaren Kosten oder der Bindung an einen Anbieter auseinandersetzen zu müssen. Stattdessen können sie mit Wasabis schnell wachsendem Ökosystem unabhängiger Cloud-Partner branchenführende Lösungen entwickeln. Kunden und Partner auf der ganzen Welt vertrauen auf Wasabi, um das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen. Besuchen Sie wasabi.com, um mehr zu erfahren.

Über Grass Valley

Grass Valley ist der führende Technologieanbieter für den Live-Medien- und Unterhaltungsmarkt. Wir arbeiten mit 90 Prozent der weltweit größten Medienmarken zusammen und versorgen ihre Medienzentren, mobilen Produktionseinheiten, 24-Stunden-Nachrichtenredaktionen und Sport-Streaming-Plattformen. Als vertrauenswürdiger Partner im Bereich der Medientechnologie ermöglichen wir Inhaltseigentümern und Dienstanbietern, überzeugende Live-Erlebnisse auf die effizienteste Art und Weise zu erstellen und zu liefern.

Von IP-nativen Kameras bis hin zu hochmodernen Software- und Hardware-Produktionsplattformen sowie Playout-Systemen stehen wir an der Spitze bahnbrechender Innovationen im Bereich Live-Medien. Wir leisten auch weiterhin Pionierarbeit für marktführende Fortschritte, um Live-Inhalte effizienter zu erstellen und zu übertragen und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Grass Valley hat seinen Hauptsitz in Montreal und ist seit über 65 Jahren im Bereich der Medientechnologie tätig. Das Unternehmen gehört jetzt zu Black Dragon Capital. Erfahren Sie mehr unter grassvalley.com.

Die Produkte können durch ein oder mehrere Patente geschützt sein. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: grassvalley.com/patents.

