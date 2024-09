Die SFC Energy AG, ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, setzt mit der heutigen Eröffnung der neuen Produktionsstätte im rumänischen Cluj einen weiteren wichtigen Meilenstein in ihrer internationalen Expansion. Dieser steht in engem Zusammenhang mit der aktuellen Serie an Investitionen in die Erweiterung der globalen Produktionskapazitäten, um der steigenden Nachfrage nach Lösungen von SFC gerecht zu werden. Die Verbindung zwischen SFC und dem EU-Mitglied Rumänien hat sich in den vergangenen Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...