Der Spezialist für Ingenieurssoftware machte bislang alles richtig, inklusive US-Ausbau, aber sind 10,8 Mrd. € Marktwert für rd. 855 Mio. € Umsatz und einem kontinuierlichen Ertragstrend von 1,40 € auf 2,02 € im kommenden Jahr wirklich ein KGV von 46 wert? Die Tagesumsätze mit lediglich 14.000 Stück lassen technisch so gut wie alles zu:Eine gravierende Korrektur infolge von Gewinnmitnahmen oder eine gut getimte Marktkontrolle des Großaktionärs. An der Qualität des Unternehmens ändert diese Konstellation nichts, aber an der Wahrnehmung der Zukunft angesichts der Wachstumsprämie, die der Markt bis jetzt bewilligt.