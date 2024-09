Eine interessante Konstellation gibt es derzeit bei der Aktie der PharmaSGP Holding. So liefert das auf nicht verschreibungspflichtige Medikamente ausgerichtete Unternehmen zum Halbjahr solide Zahlen - mit einem Plus beim bereinigten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 10,5 Prozent auf 16,9 Mio. Euro. "Wir sind auf Kurs, unsere Wachstumsziele für das Gesamtjahr 2024 zu ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: PharmaSGP Holding, Albis Leasing appeared first on Boersengefluester.

