Boston (www.anleihencheck.de) - Wie weithin erwartet und von den Märkten eingepreist, hat die EZB heute ihren Einlagenzinssatz von 3,75% auf 3,5% gesenkt, so Des Lawrence, Senior Investment Strategist bei State Street Global Advisors.Während der jüngste starke Rückgang der Gesamtinflation im Euroraum sehr willkommen sei, stelle der gleichzeitige Anstieg der Dienstleistungsinflation auf 4,2% im August die EZB vor ein Dilemma: Wie könne sie vermeiden, zu viel in Bezug auf eine Lockerung der Geldpolitik zu versprechen (es habe wohl einen Hinweis darauf im Vorfeld der Juni-Sitzung gegeben), und dennoch auf berechtigte Bedenken hinsichtlich einer sich beschleunigenden und umfassenderen Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität zu reagieren - auch wenn dies noch nicht in den Arbeitsmärkten erkennbar sei. ...

