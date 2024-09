Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die Europäische Zentralbank (EZB) beschlossen, den Leitzins für Einlagen um 25 Basispunkte auf 3,5% zu senken, so die Experten von XTB.Kurz nach der Veröffentlichung habe der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen. Die Anleger würden sich nun auf die für 14:45 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit Präsidentin Lagarde konzentrieren, die die Entscheidung der Banker kommentieren und weitere Pläne für die weitere Geldpolitik in der Eurozone andeuten werde. ...

