Stuttgarter Asset Manager ernennt neuen Vertriebschef - Michael Schnabl ist seit dem 1. September neuer Vertriebsleiter von Tresides Asset Management, wie die in Stuttgart ansässige Fondsgesellschaft mitteilt. Vor seinem Wechsel sei Schnabl als Vertriebschef bei Paladin Asset Management und zuletzt in gleicher Funktion bei Robert Beer Management tätig gewesen. Davor sei er zwölf Jahre bei DJE Kapital gewesen und habe dort das Kundengeschäft mit Fokus auf Wholesale- und institutionelle Kunden für Publikums- und Spezialfondsmandate verantwortet. (News vom 11.09.2024) (12.09.2024/fc/n/p)

