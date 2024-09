© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance



Die Aktie von Alphabet hat in den vergangenen Wochen fast ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Ist nach dem Reversal vom Mittwoch die Zeit zum Einstieg gekommen?Ein Plus von 8 Prozent in diesem Jahr steht aktuell für die Aktie von Alphabet zu Buche. Zeitweise hatten sich Anleger zwar über deutlich höhere Gewinne freuen können, im Rahmen des Abverkaufs bei Technologie-Werten gaben die Anteile gegenüber ihrem bisherigen Allzeithoch bei 191,31 US-Dollar aber um 23 Prozent nach. Das blieb nicht ohne Folgen für die Bewertung der Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr ist die Google-Mutter mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 bewertet. Damit ist Alphabet nicht nur der günstigste …