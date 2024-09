Topps hat heute angekündigt, dass die bestehende Vereinbarung mit Disney Consumer Products um die weltweiten Rechte an Sammelkarten von Disney, Pixar und Marvel erweitert wird. Neue Marvel Sammelkarten werden im 1. Quartal 2025 mit Topps Finest X-Men '97 in die Einzelhandels- und Hobbyläden kommen. Dies ist das erste Mal, dass Topps weltweit physische Marvel Sammelkarten entwickelt und vertreibt. Topps wird seine globale Star Wars Zusammenarbeit fortsetzen.

Im Rahmen dieser erweiterten Vereinbarung werden Disney Consumer Products und Topps bei physischen und digitalen Sammelkarten für Disney, Pixar, Marvel und Star Wars weltweit zusammenarbeiten. Topps hat bereits zuvor digitale Disney, Pixar und Marvel Sammelbilder über die Disney Collect! und Marvel Collect! Apps herausgebracht. Während es sich hierbei um eine globale Expansion handelt, insbesondere in den USA, hat Topps bereits zuvor Disney, Marvel und Star Wars Sammelkarten in EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) über Topps.com und auf lokalen Fan-Conventions verkauft.

"Topps arbeitet seit langem mit Disney Consumer Products zusammen und treibt physische und digitale Innovationen im Bereich der Sammelkarten voran", so Paul Gitter, Executive Vice President, Global Brand Commercialization, Disney Consumer Products. "Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung zu Topps offiziell zu erweitern, um Kartenliebhabern auf der ganzen Welt die Geschichten unserer Marken näher zu bringen."

"Bei Topps konzentrieren wir uns unablässig darauf, das Fan-Erlebnis zu verbessern, und diese neue Erweiterung und Verlängerung wird uns dabei helfen, weiterhin mit Disney Consumer Products zusammenzuarbeiten, um Sammelnden die besten Innovationen des Hobbys zu bieten", sagte David Leiner, Präsident für Sammelkarten bei Fanatics Collectibles. In Anknüpfung an die langjährige Zusammenarbeit stellte Leiner fest, dass Topps seit 1977 Star Wars Karten herstellt, wobei die jüngste Veröffentlichung die Star Wars Chrome by Topps im letzten Monat war.

Über Fanatics Collectibles

Fanatics Collectibles ist ein neues Modell und eine neue Vision für das Hobby, das die Erfahrung für aktuelle und zukünftige Sammler, Ligen und Spieler in vielen professionellen und College-Sportarten sowie Unterhaltungseigenschaften grundlegend verändert. Das Unternehmen sicherte sich die langfristigen, exklusiven Rechte für das Design, die Herstellung und den Vertrieb von Sammelkarten für verschiedene Sportarten, darunter die MLB, die MLBPA, die Premier League, die MLS, die UFC und die Formel 1, um nur einige zu nennen. Im Januar 2022 gab Fanatics Collectibles die Übernahme von Topps bekannt, wodurch die führende lizenzierte Sammelkartenmarke zum Eckpfeiler des Sammelkarten- und Sammlergeschäfts von Fanatics wurde und die Rechte der MLB und MLBPA für die Gestaltung, Herstellung und den Vertrieb von Sammelkarten in Gang gesetzt wurden.

