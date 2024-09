Gelnhausen (ots) -Frieda Unsinn, die keine Ratschläge und Weisheiten verkünden kann, hat humorvolle neue Bücher veröffentlicht. Zwei von diesen stelle ich hier für alle vor, die sich gerne amüsieren.Warum ist eigentlich nie ein Auftragskiller zur Hand, wenn man ihn braucht?Manchmal mit deftigem Humor, manchmal überaus feinsinnig malt uns Frieda Unsinn ihren ebenso absurden wie fröhlichen Kosmos aus und zeigt dabei ganz nebenbei, wie viel Witz und Originalität in den ganzen normalen Menschen leben.Unsinn, Tiefsinn, Irrsinn, manchmal trotzdem überraschend sinnvoll.Hier gibt es nichts zu sehen. Lesen Sie bitte weiter!In ihrem zweiten Band versammelt die Autorin Geschichten, die zeigen, wie verrückt das Leben in seinen alltäglichen, merkwürdigen und bisweilen hinterhältigen Ausprägungen sein kann. Dabei betrachtet sie ihre Umwelt stets mit einem wachen Blick für skurrile Details.Mit hintersinnigem Humor und feinem Gespür für die Kuriositäten des Alltags verarbeitet Unsinn die eigenen Erlebnisse und die Spinnereien ihrer Mitmenschen. Das Ergebnis ist eine Textsammlung aus lustigen Dialogen, bodenlosen Albernheiten und absurden Begebenheiten, die am Ende nicht selten zu einer überraschenden Erkenntnis führen. Bis zur Schlusspointe kostet Unsinn den erzählerischen Weg nach dort zum Ergötzen ihrer LeserInnen genüsslich aus.Zu den Büchern:Warum ist eigentlich nie ein Auftragskiller zur Hand, wenn man ihn braucht?Komische Geschichten, humorvolle Erzählungen, lustige AnekdotenISBN: 9783759729576Hier gibt es nichts zu sehen. Lesen Sie bitte weiter!Komische Geschichten, vorwiegend heiter!ISBN: 9783759729712Weitere Informationen gibt es auf diesen Seiten:https://ots.de/FiaU6yhttps://ots.de/nGOpE7Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5863482