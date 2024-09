FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 6,50 auf 7,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das Vertrauen der Investoren sei wieder gestiegen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neuer Hoffnungsträger und Investitionsschwerpunkt sei nun das Geschäft mit Premium-Fertiggerichten. Zudem nähre der Einstieg des aktivistischen Investors AOC die Spekulation um eine potenzielle (mittelfristige) Aufspaltung des Unternehmens in die zwei Teile Kochboxen und Fertiggerichte. Anleger, die mit Leerverkäufen auf fallende Kurse gesetzt hätten, gerieten jetzt in Bedrängnis. Fu?r ein positiveres Votum aber sei die Berechenbarkeit der Ertragsentwicklung noch zu gering./la



ISIN: DE000A161408

