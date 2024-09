CyberArk (NASDAQ: CYBR), das Identitätssicherheitsunternehmen, gab heute bekannt, dass es im 2024 Gartner® Magic Quadrant for Privileged Access Management als Leader eingestuft wurde.1 CyberArk wurde zum sechsten Mal in Folge als Leader positioniert und ist am höchsten in der Kategorie "Completeness of Vision" (Vollständigkeit der Vision), in der Anbieter u.a. nach Angebots(produkt)strategie, Innovation und Marktverständnis bewertet werden.

Angesichts der Tatsache, dass 93 der Unternehmen in den letzten 12 Monaten von zwei oder mehr identitätsbezogenen Verstößen betroffen waren, ist die Verwaltung und Sicherung von Identitäten zu einer entscheidenden Anforderung geworden. Die CyberArk Identity Security Platform ermöglicht es Unternehmen, das gesamte Spektrum an Identitäten zu sichern, einschließlich Mitarbeitern, IT, Entwicklern und Maschinen, und unterstützt moderne Zugriffsanwendungen wie die Notwendigkeit, Zero Standing Privileges in öffentlichen Cloud-Umgebungen durchzusetzen. Eine Kernkomponente der Plattform ist die Privileged Access Management (PAM)-Funktion von CyberArk, die es Kunden ermöglicht, flexible Berechtigungskontrollen anzuwenden, um böswillige Zugriffe auf Konten, Zugangsdaten und Geheimnisse in der gesamten Unternehmensinfrastruktur zu verhindern.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, erneut von Gartner als Leader ausgezeichnet worden zu sein. CyberArk liefert Identitätssicherheitsprogramme für eine Multi-Cloud-Welt. Wir sind der Meinung, dass unsere Position als Leader im diesjährigen Bericht, zum sechsten Mal in Folge, ein Beweis für unser Engagement für kontinuierliche Innovation und Kundenerfolg ist", sagte Matt Cohen, CEO von CyberArk. "Bei der Identitätssicherheit geht es nicht mehr nur um menschliche Identitäten. Da sich Identitäten insbesondere Maschinenidentitäten aufgrund neuer hybrider und Multi-Cloud-Umgebungen immer weiter ausbreiten, muss eine effektive Strategie für die Identitätssicherheit sie alle mit dem richtigen Maß an Berechtigungskontrollen schützen. Die fortschrittlichen Funktionen von CyberArk für PAM, die Verwaltung von Geheimnissen und die Sicherheit von Endpunktprivilegien sind der Schlüssel, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, jede Identität zu schützen und sich gegen Cyberangriffe zu verteidigen."

CyberArk hat sich zum Ziel gesetzt, die branchenweit umfassendste Plattform für Identitätssicherheit zu liefern, die Folgendes umfasst:

Herausragendes Kundenerlebnis: CyberArk hat sich einem kundenorientierten Ansatz verschrieben, der sicherstellt, dass alle Identitäten mit dem richtigen Maß an Berechtigungskontrollen abgesichert sind, während der Kunde im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht. Die vereinheitlichte, SaaS-basierte Plattform vereinfacht und verbessert die Arbeit von Administratoren und Endbenutzern, um Kosten und Komplexität zu reduzieren, und hilft Unternehmen, ihre Migration in die Cloud mit konsistenten Identitätssicherheitskontrollen zu beschleunigen.

PAM-Programme für eine Multi-Cloud-Welt: Die CyberArk Identity Security Platform bietet erstklassige, durchgängige PAM-Funktionen. CyberArk sichert zentral und nativ sowohl den gemeinsamen als auch den föderierten privilegierten Zugang für IT- und Cloud-Betriebsteams, die digitale Initiativen unterstützen. Durch die Anwendung intelligenter Berechtigungskontrollen innerhalb nativer Tools unterstützt CyberArk die Skalierung von PAM-Programmen in allen Umgebungen von langlebigen Systemen in lokalen Rechenzentren bis hin zu elastischen Cloud-Workloads, öffentlichen Cloud-Diensten und SaaS-Anwendungen.

Einheitliche, plattformübergreifende Innovation, angetrieben durch KI: CyberArk hat kürzlich neue Funktionen für die Sicherung jeder Identität eingeführt und die PAM-Kontrollen auf alle Identitätstypen, einschließlich der Identitäten von Mitarbeitern, ausgeweitet. Das Angebot umfasst jetzt Unterstützung für sicheren ständigen Zugriff und Zero-Standing-Privilegien mit der Möglichkeit, privilegierte Sitzungen zu isolieren und zu überprüfen. Darüber hinaus bietet der CyberArk Endpoint Privilege Manager jetzt eine starke passwortlose End-to-End-Authentifizierung bei der Anmeldung an Endpunkten und der Erhöhung der Anwendungskontrolle. Das einheitliche Portal von CyberArk bedeutet, dass der Endbenutzer mit einem Klick nativen Zugriff auf Unternehmensressourcen erhält, während intelligente Berechtigungskontrollen den Benutzer schützen. Anfang dieses Jahres kündigte CyberArk außerdem CORA AI an, mit dem Unternehmen Anomalien analysieren und Identitätsbedrohungen auf der nächsten Ebene erkennen und darauf reagieren können, wodurch sich die Reaktionszeiten von Stunden auf Minuten verkürzen.

Weltweit führender Partner-Support und Technologie-Ökosystem: CyberArk zielt darauf ab, es Partnern zu erleichtern, tiefgreifende Identitätssicherheitspraktiken zu entwickeln und das Cybersecurity-Risiko für Kunden messbar zu reduzieren. CyberArk investiert stark in sein Channel Partner Programm. Die Einführung eines neuen Self-Service-Portals für Partner sowie die CyberArk MSP Console und neue Zertifizierungen unterstreichen das Engagement für die Wertschöpfung für gemeinsame Kunden und Partner. Das globale Ökosystem von CyberArk vereint mehr als 1.300 Systemintegratoren, Managed Service Provider, strategische Outsourcer, Berater, Lösungsanbieter, Distributoren und Marktplätze. Neben diesem Partnernetzwerk ermöglicht die CyberArk C 3 Technologie-Allianz Kunden, das Beste aus ihren bestehenden Technologie-Investitionen zu machen. Sie umfasst mehr als 200 zertifizierte Integrationen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Infrastruktur und Sicherheitslösungen.

Um ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant 2024 for Privileged Access Management herunterzuladen, besuchen Sie: https://www.cyberark.com/gartner-2024-mq-pam-de

