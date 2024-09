Frankfurt (ots) -



Der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation Jusos, Philipp Türmer, lässt mit seiner scharfen Kritik an der Asylpolitik der Ampelregierung nicht locker. Der Frankfurter Rundschau (Freitagsausgabe, 13.9.2024) sagte Türmer, die Ampel lasse sich "in einen Überbietungswettbewerb der Härte gegenüber Geflüchteten drängen". Das sei "verhängnisvoll", urteilte Türmer in der FR. "Dass nun sogar Inhaftierungen an der Grenze überhaupt als Option im Raum stehen, ist unerklärlich. Zur Erinnerung: Eben jene Ankerzentren-Idee von Seehofer haben SPD und Grüne vor ein paar Jahren noch lautstark verurteilt." Dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz warf Türmer in der Zeitung vor, "Grundsätze unseres Asylrechts dem populistischen Mob zum Fraß vorwerfen" zu wollen und damit die AfD zu stärken.



