Asertia, die internationale Immobiliengruppe, die u.a. hinter den Marktführern Tinsa und Deyde DataCentric (Spanien und Lateinamerika), Persch Consult und on-geo (Deutschland) sowie Troostwijk (Niederlande) steht, vereint ihre Unternehmen unter einem neuen Konzernnamen: Accumin.

Dieser strategische Schritt bringt mehr als 1.500 Mitarbeiter aus mehr als 20 Unternehmen in 14 Ländern auf drei Kontinenten zusammen, die sich dafür einsetzen, ihren Kunden zu helfen, die richtigen Immobilienentscheidungen zu treffen.

Accumin bietet globales, unabhängiges Fachwissen in Kombination mit innovativen Softwarelösungen und umsetzbaren Erkenntnissen, die seinen Kunden und deren Kunden dabei helfen, Wert zu erkennen: "See Value Clearly".

Asertia, das sich im Besitz des internationalen Private-Equity-Unternehmens Cinven befindet, hat Pläne angekündigt, sein vielfältiges Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Globus unter einer neuen Marke zu reorganisieren und klarer zu definieren Accumin

James Cornell, Chairman and Global CEO of Accumin (Photo: Business Wire)

Als eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Immobilienberatungsunternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung verfolgt Accumin ein klares Ziel: Menschen und Unternehmen zu befähigen, zu wachsen, indem sie die richtigen Immobilienentscheidungen treffen und "See Value Clearly". Im Rahmen der Neudefinition der Gruppe fasst Asertia die gemeinsamen Produkte und Dienstleistungen in drei Kernbereichen zusammen, um die Fähigkeiten der Gruppe klarer herauszustellen: Value Advisory, Intelligence Software und Risk Management. Zusätzlich zu den drei Vertikalen wird es auch eine neue Abteilung namens Home geben, die sich in erster Linie darauf konzentrieren wird, mehr Klarheit und Effizienz zu schaffen, um den Verbrauchern zu helfen, bessere Immobilienentscheidungen als Käufer, Verkäufer und Eigentümer von Immobilien zu treffen.

"Werte sind überall, wenn man weiß, wie man sie sucht. In einer Welt, die immer unsicherer wird, ist es unser Ziel, Präzision, Klarheit und Innovation zu schaffen und Vertrauen bei unseren Kunden aufzubauen, indem wir Chancen und Risiken aufzeigen, die sonst vielleicht unbemerkt bleiben. Dies ist eine aufregende Phase unserer gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklung als kombinierte Gruppe, die unsere umfassenden Fähigkeiten in Bezug auf unabhängiges Fachwissen und innovative Informations- und Softwarelösungen unter Beweis stellt. Unser Ziel ist es, unseren Kunden und deren Kunden zu helfen, "See Value Clearly", und dabei auf unserem Ruf als Unternehmen aufzubauen, dem die Kunden vertrauen können, dass es ihnen qualitativ hochwertige und unabhängige, unvoreingenommene Beratung bietet", sagte James Cornell, Global CEO von Accumin

Um die strategische globale Vision des Unternehmens zu stärken, hat Accumin Experten ernannt, die die neu definierte Struktur leiten:

Global Head of Value Advisory eingetreten. Maarten de Hass verfügt über umfangreiche internationale Immobilienerfahrung in multinationalen Unternehmen und bringt langjährige Erfahrung in Beratungsunternehmen wie MVGM, Cushman, Deloitte und EY mit. Auch Manuel Hurtado ist seit kurzem als Global Head of Intelligence tätig Manuel Hurtado kam von der Strategie- und Technologieberatungsfirma McKinsey, wo er eine wichtige Führungsrolle im Bereich Daten und Gen AI innehatte, und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an internationaler Erfahrung in den Bereichen Datenstrategie, digitale Transformation und Analytik.

Hier kombiniert Johan Drost seine Erfahrungen aus dem Bank- und Versicherungswesen, um die umfangreichen Produkte und Dienstleistungen von Troostwijk weiter auszubauen von der Risikoprüfung bis hin zur Bewertung von Immobilienverlusten und -bewertungen für Versicherungszwecke. Jose Rivera, derzeitiger Group Head of Digital wird die transversale und neu geschaffene, verbraucherorientierte Abteilung leiten und Global Head von Accumin Home werden.

"Unsere Stärke und unser Wert liegen in der Integration unabhängiger, unterschiedlicher Perspektiven aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Disziplinen, die uns eine globale Vision, unterstützt durch lokales Fachwissen, ermöglichen und unsere Fähigkeit stärken, die Komplexität zu durchbrechen und unseren Geschäftskunden und dem Endverbraucher Wert und Klarheit zu bieten", fügt Cornell hinzu "Indem wir unsere menschliche Perspektive mit Intelligenz und Software ergänzen, geben wir unseren Kunden mehr Kontrolle und Vertrauen in immobilienbezogene Entscheidungen, was der Schlüssel dazu sein wird, unseren Kunden und deren Kunden zu helfen, "See Value Clearly."

Die heutige Neupositionierung der Gruppe unter der globalen Marke Accumin ist der Beginn einer umfassenderen Vereinheitlichung der Art und Weise, wie sich das Unternehmen präsentiert, indem es zusammenarbeitet und gleichzeitig die Vorschriften zur Wahrung der Unabhängigkeit und des Datenschutzes zwischen seinen Tochtergesellschaften beachtet. Während das Unternehmen plant, dass die meisten seiner Unternehmen letztendlich als Accumin firmieren werden, werden die meisten Tochtergesellschaften zunächst eine Übergangsphase durchlaufen, in der sie "von Accumin" unterstützt werden, um den starken Ruf zu respektieren, den die einzelnen Unternehmen in ihren lokalen Märkten aufgebaut haben.

Durch den Zusammenschluss der Gruppe wird Accumin zu einem Ökosystem aus lokalem und globalem Fachwissen, das sich die Vielfalt seiner Talente zunutze macht, unterstützt durch Intelligenz und Software, getreu seinem Namen: die Kombination aus Wissen oder Scharfsinn und Genauigkeit oder Präzision, die im Mittelpunkt des Wertangebots des Unternehmens für seine Kunden steht.

Über Accumin

Accumin ist eine der weltweit größten und vertrauenswürdigsten unabhängigen Immobiliengruppen und bietet ein breit gefächertes, globales Know-how in einem leistungsstarken und innovativen Portfolio technologiegestützter Lösungen für die Immobilien- und Vermögensverwaltung, das auf jahrzehntelanger Erfahrung beruht. Mit innovativen und komplementären Lösungen für Value Advisory, Intelligence Software und Risk Management sowie einem auf Präzision, Unabhängigkeit und Klarheit basierenden Ansatz will Accumin Firmenkunden und Endverbrauchern helfen, Unsicherheiten zu bewältigen und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Mit mehr als 1.500 Mitarbeitern in 14 Ländern Europas, Lateinamerikas und Afrikas sowie fundierten technischen und lokalen Kenntnissen hat Accumin ein klares Ziel: Komplexität zu durchbrechen und Kunden zu helfen, "See Value Clearly".

Erfahren Sie mehr über Accumin unter www.accumin.com.

Über Cinven

Cinven ist ein führendes internationales Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Aufbau globaler und europäischer Unternehmen von Weltrang konzentriert. Seine Fonds investieren in sechs Schlüsselsektoren: Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrieunternehmen sowie Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT). Cinven hat Büros in London, New York, Frankfurt, Paris, Mailand, Madrid, Guernsey und Luxemburg.

Contacts:

Accumin Global Communications

communications@accumin.com