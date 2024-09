Mit einem Plus von über 3% knackte die AppLovin-Aktie (WKN: A2QR0K) am Donnerstagnachmittag im US-Handel die magische Kursmarke von 100 US$. Zum Allzeithoch bei 115 US$ aus dem November 2021 fehlt nicht mehr viel. Was treibt die Aktie des mobilen Werbenetzwerks so unaufhörlich nach oben? Analysten heben die Kursziele an Es ist die sehr positive Geschäftsentwicklung, die Analysten dazu veranlasst, ihre Kursziele regelmäßig nach oben anzupassen. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...