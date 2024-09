Die Aktien von Berkshire Hathaway verzeichneten in diesem Jahr beeindruckende Zuwächse, wobei die B-Aktie um 27 Prozent und die A-Aktie um 25,32 Prozent stiegen. Diese Entwicklung übertraf deutlich den S&P 500 Index, der seit Januar lediglich ein Plus von 16,44 Prozent erzielte. Inmitten dieser positiven Marktdynamik sorgte ein unerwarteter Schritt für Aufsehen: Ein hochrangiges Mitglied der Unternehmensführung veräußerte einen beträchtlichen Teil seiner Anteile. Konkret wurden 200 A-Aktien zu einem Durchschnittspreis von 695.418 Dollar verkauft, was einem Gesamtwert von 139 Millionen Dollar entspricht.

Marktreaktion und Aktienkursentwicklung

Die Nachricht des Aktienverkaufs wurde vom Markt unterschiedlich aufgenommen. Während die A-Aktien zunächst leicht nachgaben, konnten sie sich im weiteren Handelsverlauf stabilisieren und sogar leichte Gewinne verzeichnen. Die B-Aktien, die von dem Verkauf nicht direkt betroffen waren, zeigten sich ebenfalls robust und notierten im Plus. Trotz der kurzfristigen Schwankungen bleibt die langfristige Performance von Berkshire Hathaway beeindruckend, mit einem 52-Wochen-Hoch von 484,79 USD für die B-Aktie, was 7,41 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt.

Berkshire Hathaway Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...