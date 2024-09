An den Börsen geht das Wilde Hin und Her weiter. Mit einer starken US-Börse am gestrigen Tag beginnt auch der DAX heute freundlich. Doch nach der EZB-Leitzinssenkung und US-Konjunkturdaten geht es wieder abwärts. Die Wirtschaft hinterlässt deutliche Bremsspuren, da werden auch wohlgemeinte Worte von Zentralbankern nicht helfen. Auch eine Zinssenkung hat nur eine eingeschränkte Wirkung. ...

