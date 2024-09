Hamburg (www.anleihencheck.de) - Gestern (11.09.) sind die Daten des Consumer Price Index der USA für den August erschienen, so Jonas Feldhusen, Junior Economist bei der Hamburg Commercial Bank.Auf den ersten Blick mit relativ erfreulichen Nachrichten, denn die jährliche Inflationsrate in den USA habe sich von 2,9% auf 2,5% abgeschwächt. Dies markiere den fünften Monat in Folge mit rückläufigem Preisdruck, vor allem bedingt durch einen Rückgang der Energiekosten um 4,0% im Vergleich zum Vorjahr. Die Kerninflation bereite allerdings weiterhin Sorgen. Die um Energie und Nahrungsmittel bereinigte Kerninflation habe unverändert bei 3,2% gelegen, einem Niveau, das aus Sicht der FED weiterhin unangenehm hoch sei. Zudem habe sich die monatliche Kernrate von 0,2% auf 0,3% beschleunigt, während Analysten mit einer Stagnation gerechnet hätten. Vor diesem Hintergrund sollte eine Zinssenkung um 50 Basispunkte bei der kommenden FED-Sitzung am nächsten Mittwoch (18.09.) vom Tisch sein. Stattdessen sei von 25 Basispunkten auszugehen. (12.09.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...