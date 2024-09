General Motors und Hyundai loten eine Allianz in mehreren strategischen Bereichen aus - darunter auch in der Entwicklung und Produktion von Elektro- und Wasserstofftechnologien, wie es in Statements beider Konzerne heißt. Eine Absichtsvereinbarung haben die Hyundai Motor Group und GM frisch unterzeichnet, sehr detailreich sind ihre Ausführungen zu den möglichen Kooperationsfeldern aber noch nicht. Die beiden große OEMs geben an, vor allem die Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...