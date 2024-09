Straubing (ots) -



Die Reformpläne der Ampel-Regierung scheinen die einschlägigen Gesetze und internationalen Verpflichtungen zu berücksichtigen, jetzt muss sich zeigen, wie wirkungsvoll sie sind. Merz und die Union jedoch wollen sich darauf nicht einlassen, schlichtweg jeder soll zurückgewiesen werden, der über die Grenze will. Damit könnte man in der EU mehr zerstören als zuhause gewinnen, weil die eigene "Notlage" dann nur ausgelagert wird in Länder wie Griechenland und Italien (...). Die Pläne der Ampel mögen manchen nicht weit genug gehen, aber sie sind deutlich schärfer als zuvor. Sie verdienen mindestens eine Chance.



