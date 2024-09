Der deutsche Aktienmarkt setzte am Tag der EZB-Zinsentscheidung seine Erholung fort. Die erwartete Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) brachte jedoch keine neuen Impulse. Diese kamen am Donnerstagnachmittag eher von den US-Börsen. Insgesamt zeigte sich der DAX freundlich und konnte am heutigen Donnerstag zulegen.Der DAX schloss den Xetra-Handel mit einem Plus von 1,03 Prozent bei 18.518,39 Punkten. Ein Hindernis auf dem Weg zurück zum Rekordhoch von knapp unter 19.000 Punkten, das ...

