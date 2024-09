Novatus Global sichert sich 40 Millionen US-Dollar Wachstumsinvestition von Silversmith Capital Partners, um das Transaktionsreporting zu transformieren und die internationale Expansion inmitten eines komplexen globalen regulatorischen Umfelds voranzutreiben

Novatus Global Limited ("Novatus" oder "das Unternehmen"), ein mehrfach ausgezeichneter Anbieter für regulatorische Technologielösungen für globale Finanzinstitute, gab heute die Sicherung einer Investition in Höhe von 40 Millionen US-Dollar von Silversmith Capital Partners, einem in Boston ansässigen Wachstumskapitalunternehmen, bekannt. Seit seiner Gründung durch Branchenveteranen im Jahr 2019 konnte sich Novatus als vertrauenswürdiger Partner für zahlreiche der weltweit größten Banken, Vermögensverwalter und Finanzinstitute etablieren, was sich in einem Umsatz widerspiegelt, der sich in den letzten zwölf Monaten mehr als verdreifacht hat. Dank der Wachstumsfinanzierung kann Novatus auch in Zukunft umfassend in die technologische Grundlage seiner erstklassigen SaaS-Plattform investieren und gleichzeitig seine geografische Präsenz ausbauen, um seinen Ruf als bevorzugter Partner für seine Kunden zu festigen.

Novatus ermöglicht es seinen Kunden, ihre komplexesten, erfolgskritischen regulatorischen Anforderungen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen, ganz gleich, ob sie von der Regierung oder der Industrie vorgegeben werden. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, Novatus En:ACT, ist eine marktführende SaaS-Plattform, mit der eine exakte, vollständige und zeitnahe Berichterstattung zur Einhaltung der sich ständig ändernden globalen Vorschriften, für die die Kunden von Novatus sorgen müssen, sichergestellt wird. En:ACT ist eine vollständig skalierbare, Cloud-native Plattform, auf die sich große globale Unternehmen verlassen, um sowohl Quellsysteme als auch Einreichungsdateien abzugleichen und alle G20-Transaktionsberichtsregelungen zu erfüllen. Außerdem unterstützt Novatus seine Kunden mit fachkundiger Beratung, wobei die SaaS-Lösung und jahrzehntelange Branchenerfahrung genutzt werden, um Kunden jeder Größe und Reife bei der Lösung ihrer komplexesten Herausforderungen in den Bereichen Compliance, Risikomanagement, ESG und organisatorische Transformation zu helfen.

"Wir freuen und sehr auf die Zusammenarbeit mit Silversmith, während wir das nächste Kapitel unserer Wachstumsgeschichte aufschlagen. Silversmith teilt unsere Werte und unsere Vision und vor allem unsere Leidenschaft für die Entwicklung großartiger Produkte, die das tägliche Leben unserer Kunden besser, sicherer und effizienter machen", so Andrew Hedley, Mitbegründer und Partner von Novatus. "Wir werden diese Investition nutzen, um unser Engagement für Innovation zu verdoppeln und unsere weitere internationale Expansion voranzutreiben, speziell in Nordamerika nach unserem erfolgreichen Markteintritt in Australien im letzten Jahr. Ich empfinde es als großes Privileg, mit so großartigen Menschen in unserem Team zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns sehr auf das nächste Kapitel unseres Wachstums."

"Als wir unser Unternehmen 2019 gründeten, waren wir dem Markt einen Schritt voraus denn Andrew und ich kannten das Problem aus eigener Erfahrung. Wir wollten daher eine Lösung anbieten, die die Komplexität der Transaktionsberichterstattung auf neuartige Weise löst angetrieben von einer leistungsstarken, automatisierten Basistechnologie anstelle von menschlicher Intervention", fügte Matthew Ranson, Mitbegründer und Partner von Novatus, hinzu. "Dank seiner umfassenden Erfahrung auf dem GRC- und RegTech-Markt erkannte Silversmith schnell die Einzigartigkeit von En:ACT, das Problem aus einem neuen Blickwinkel anzugehen und die enorme Innovationskraft von KI und maschinellem Lernen zu nutzen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Todd, Ned und dem Silversmith-Team, um unsere Vision zu verwirklichen, die beste Plattform dieser Art weltweit bereitzustellen."

"Die Investitionsphilosophie bei Silversmith ist recht einfach zu beschreiben, jedoch viel schwieriger umzusetzen: Wir wollen großartige Gründer finden, die Lösungen für echte Kundenprobleme entwickelt haben. Der Aufbau eines Unternehmens erfordert zwar enorme Anstrengungen und Willenskraft, doch wir haben im Laufe der Jahre festgestellt, dass sich der Rest von selbst ergibt, wenn man den ersten Teil erfolgreich meistert", so Ned Kingsley, Principal bei Silversmith. "Wir empfinden es als großes Glück, mit Andrew und Matt zwei solche Persönlichkeiten gefunden zu haben, die einen neuen Weg zur Lösung eines immer wichtiger werdenden Kundenproblems aufgezeigt haben. Es ist uns eine große Freude, ihr weiteres Wachstum an der Seite von Maven Capital Partners zu unterstützen."

"Wir sehen der Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Novatus nach der Investition von Silversmith erfreut entgegen. Anfangs hat uns das Unternehmen mit seinem innovativen und technologieorientierten Ansatz zur Unterstützung von Kunden bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Verpflichtungen überzeugt", so Alan Robertson, Partner bei Maven. "Seit der Erstinvestition von Maven konnten wir durch die Einführung der En:ACT-Plattform bei unseren Kunden eine Steigerung der jährlich wiederkehrenden Umsätze um das 13-Fache und eine internationale Expansion verzeichnen. Unser Ziel ist auch weiterhin, Novatus bei der globalen Expansion und der Weiterentwicklung seiner marktführenden Plattform zu unterstützen, um den Kunden auch in Zukunft einen Mehrwert zu bieten. Wir glauben an das Zukunftspotenzial des Unternehmens und freuen uns darauf, gemeinsam mit der Geschäftsführung und Silversmith an der Umsetzung der Unternehmensziele zu arbeiten."

Im Rahmen der Investition sind Todd MacLean und Ned Kingsley dem Board of Directors von Novatus beigetreten. Wilson Sonsini Goodrich Rosati fungierte bei der Transaktion als Rechtsberater von Novatus. Kirkland Ellis war als Rechtsberater für Silversmith Capital Partners tätig und KPMG fungierte als Finanzberater. Burness Paull war als Rechtsberater für Maven Capital Partners tätig.

Über Novatus Global Limited

Das 2019 gegründete Unternehmen Novatus Global mit Hauptsitz in London ist ein weltweit führender Anbieter von Software und strategischen Beratungsdienstleistungen, der die größten Finanzinstitute der Welt dabei unterstützt, ihre komplexesten regulatorischen und strategischen Herausforderungen zu meistern. Unsere Expertise reicht von Transaktionsberichterstattung über Risiko, Compliance, ESG, Strategie bis hin zu Daten. Dabei liefern wir Lösungen, die operative Exzellenz und nachweisbare Einhaltung von Vorschriften fördern.

Mit unserer preisgekrönten SaaS-Plattform Novatus En:ACT können Unternehmen eine präzise, vollständige und zeitnahe Transaktionsberichterstattung über alle globalen Berichterstattungsregelungen hinweg sicherstellen. Novatus Global verbindet modernste Technologie mit unübertroffenem Branchenwissen und sorgt so dafür, dass Kunden den sich ändernden regulatorischen Anforderungen gerecht werden und Risiken effektiv reduzieren können.

Wir genießen das Vertrauen globaler Institutionen, wenn es darum geht, ihre missionskritischen Verpflichtungen zu erfüllen, ihre Transaktionsberichterstattung zu transformieren, Abläufe zu optimieren und nachhaltiges Wachstum in einem immer komplexeren regulatorischen Umfeld zu erzielen.

Über Silversmith Capital Partners

Silversmith Capital Partners wurde 2015 gegründet und ist eine in Boston ansässige Wachstumskapitalgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar. Die Mission von Silversmith besteht darin, mit den besten Unternehmern zusammenzuarbeiten und sie beim Aufbau wachstumsstarker und profitabler Technologie- und Gesundheitsunternehmen zu unterstützen. Beispiele für repräsentative Investitionen sind ActiveCampaign, Appfire, Apryse, DistroKid, impact.com, Iodine Software, LifeStance Health, Onbe und Webflow. Eine vollständige Liste der Portfolio-Investitionen finden Sie unter www.silversmith.com. Folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

Über Maven Capital Partners UK LLP

Maven gehört zu den führenden Private-Equity-Unternehmen im Vereinigten Königreich und hat sich auf Investitionen in wachstumsstarke britische Unternehmen spezialisiert. Der Fokus von Maven liegt auf Innovation und Wertschöpfung. Maven arbeitet mit visionären Unternehmern zusammen, um marktführende Unternehmen aufzubauen, wobei eine Reihe von verschiedenen Transaktionsarten unterstützt werden, darunter Management-Buy-outs, Wachstumskapital, Buy-and-Build-Projekte, Equity Value Release und Finanzierung vor dem Börsengang. www.mavencp.com

