Madrid (ots/PRNewswire) -- Wegweisende Partnerschaft mit der spanischen Regierung, um Spaniens Führungsrolle bei Elektrolyseuren, grünem Wasserstoff und Netto-Null-Innovationen in ganz Europa zu beschleunigen.- Envision arbeitet mit der spanischen Regierung und lokalen Entscheidungsträgern zusammen, um ein integriertes grünes Wasserstoff-Netto-Null-Industriegebiet zur Dekarbonation schwer abbaubarer Industrien zu entwickeln.Envision Energy ("Envision"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Wasserstoff- und Netto-Null-Technologien mit Niederlassungen auf fünf Kontinenten, hat eine bahnbrechende Investition in Spaniens Zukunft der erneuerbaren Energien angekündigt.In Zusammenarbeit mit der spanischen Regierung sowie wichtigen spanischen und europäischen Industrie- und Finanzführern wird Envision den ersten integrierten grünen Wasserstoff-Netto-Null-Industriepark in Europa entwickeln. Er wird als Design-, Forschungs-, Produktions- und Servicefunktion für grünen Wasserstoff dienen, einschließlich Elektrolyse, Luftzerlegungsanlage (ASU), Ammoniaksynthese und der fertigen Modulanlage für die skalierbare grüne Ammoniakproduktion. Dies wird Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien bei der Dekarbonisierung der schwer abbaubaren Industrien Spaniens voranbringen.Im Rahmen einer Absichtserklärung, die während des jüngsten Besuchs des spanischen Premierministers in China unterzeichnet wurde, wird der Netto-Null-Industriepark Spaniens Pläne zur Einführung von grünem Wasserstoff erheblich beschleunigen und das Land bei der Verringerung seiner Treibhausgasemissionen um 23 Prozent bis 2030 voranbringen.Envision wird außerdem ein hochmodernes Kompetenzzentrum für grünen Wasserstoff einrichten und damit sein Engagement für die Region und seine Partner verstärken, die gemeinsam an der Umsetzung modernster Netto-Null-Lösungen arbeiten.Neue Fazilität soll Spaniens Ziele in den Bereichen erneuerbare Energien und Klimaschutz unterstützenDie Anlage wird Protonenaustauschmembran-Elektrolyseure mit hoher Kapazität, alkalische Niederdruck- und alkalische Hochdruckelektrolyseure, die für den Elektrolyseprozess bei der Erzeugung von grünem Wasserstoff erforderlich sind, sowie andere Modulausrüstungen herstellen.Sie wird eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung von fünf Gigawatt Elektrolysekapazität spielen, was einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen der spanischen Wasserstoff-Roadmap leistet, bis 2030 elf Gigawatt zu produzieren. Mit einer Anfangsinvestition von 1 Mrd. USD durch Envision und seine Partner sollen 1000 neue grüne Arbeitsplätze geschaffen werden.Aufbauend auf dem globalen Erfolg von Envision als Pionier der weltweit ersten Netto-Null-Industrieparks wird die Anlage mit lokal erzeugter sauberer Energie, einschließlich Biomasse, Solar- und Windenergie, betrieben, wodurch ein vollständig grünes, nachhaltiges industrielles Ökosystem entsteht.Der Bau der Anlage soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 beginnen, wobei Envision eng mit der spanischen Regierung zusammenarbeitet, um einen optimalen Standort für die Erschließung auf der grünen Wiese zu finden. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg von der Planung zum Bau. Nach der Fertigstellung wird die Anlage ein von Bureau Veritas zertifizierter Netto-Null-Industriepark sein.Pedro Sanchez, Premierminister von Spanien, sagte heute: "Heute leisten Sie mit Ihrem neuen Engagement, eine Milliarde Dollar in die Partnerschaft mit der Industrie zu investieren, um eine Elektrolyseurfabrik in Spanien zu bauen, nicht nur einen Beitrag zu unserer Wirtschaft. Sie helfen uns, die Zukunft zu gestalten, eine bessere Zukunft zu gestalten."Lei Zhang, Gründer und Vorsitzender von Envision Energy, sagte: "Mit seinen idealen Ressourcen, seiner Marktgröße und seinem Fachwissen ist Spanien in einer guten Ausgangsposition, um zum europäischen Marktführer für grünen Wasserstoff zu werden und Envision freut sich, gemeinsam mit seinen Net-Zero-Tech-Partnern eine Rolle bei der Sicherung der grünen Energiezukunft Spaniens zu spielen."Exzellenzzentrum zur Unterstützung kritischer Innovationen in der Wertschöpfungskette für grünen WasserstoffDas Exzellenzzentrum wird das auf grünem Wasserstoff basierende industrielle Ökosystem des Landes weiter fördern. Das Zentrum wird als Drehscheibe für den Aufbau lokaler Kompetenzen und Talente sowie als Katalysator für Innovationen dienen und industrielle Kooperationen in ganz Spanien anziehen. Durch die Integration von erneuerbarer Energieerzeugung, Energiespeicherung und digitaler Net Zero-Technologie will Envision dazu beitragen, eine konstante und saubere Energieversorgung zu gewährleisten, die Kosten für die Wasserstoffproduktion zu senken und die wirtschaftliche Tragfähigkeit dieses "neuen Öls" für die globale Energiewende zu beweisen.Informationen zu Envision EnergyEnvision Energy ist ein weltweit führendes grünes Technologieunternehmen, das Lösungen für erneuerbare Energien für globale Unternehmen, Regierungen und Institutionen anbietet. Envision Energy umfasst drei große Geschäftsbereiche - intelligente Windturbinen, Energiespeicherung sowie grüne Wasserstofflösungen - und arbeitet gemeinsam an umfassenden Lösungen für die Energiewende.Envision Energy hat mehrere Auszeichnungen für seine Nachhaltigkeitsleistung erhalten, darunter die EcoVadis-Goldmedaille und die "A-Liste" des CDP. Außerdem wurde es in der Fortune-Liste "Change the World" aufgeführt und von der MIT Technology Review unter die Top 10 der intelligentesten Unternehmen eingestuft.Heute nutzt Envision Energy sein globales Netzwerk von Forschungs- und Entwicklungszentren in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Dänemark, China usw., um bei der Entwicklung umweltfreundlicher Technologien weltweit führend zu sein. Envision Energy hat sich der Science Based Targets Initiative (SBTi) angeschlossen und sich dazu verpflichtet, bis 2021 das "1,5°-Unternehmensziel" zu erreichen. Bis zum Jahr 2022 hat das Unternehmen für seine globale Geschäftstätigkeit die Klimaneutralität erreicht, und bis 2028 wird seine gesamte Wertschöpfungskette klimaneutral sein.