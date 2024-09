Im Streit um einen möglichen Stellenabbau bei Volkswagen wollen VW und die Gewerkschaft IG Metall jetzt am Verhandlungstisch nach einer Lösung suchen. Gleichzeitig werden die Rufe aus dem Top-Management an die Politik lauter, die CO2 Ziele zu senken, da die Entwicklung hinter den Erwartungen zurückbleibt. Am 25. September werden Volkswagen und die Gewerkschaft in Hannover zu ersten Verhandlungen zusammenkommen, wie beide Seiten mitteilten. Die eigentlich für Oktober geplante Tarifrunde wird somit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...