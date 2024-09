EQS-News: Affluent Medical SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Affluent Medical: Boursorama-Interview mit Michel Therin, Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Sébastien Ladet, CEO Aix-en-Provence, 12. September 2024 - 17:45 Uhr - Affluent Medical (ISIN: FR0013333077 - Ticker: AFME - "Affluent"), ein französisches, international tätiges MedTech-Unternehmen im klinischen Stadium, das auf die Entwicklung und Herstellung innovativer medizinischer Implantate spezialisiert ist, informiert über seine Teilnahme an der heutigen Ausgabe von "Actu Bourse" auf Boursorama. Im Rahmen der Sendung sprachen Michel Therin, Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Sébastien Ladet, Chief Executive Officer von Affluent Medical, über die kürzlich unterzeichneten Vereinbarungen mit dem Weltmarktführer für Innovationen im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Edwards Lifesciences. Ebenfalls beleuchteten sie die neuesten Fortschritte in den laufenden klinischen Studien zu Affluents drei Medizinprodukten: Kalios TM - Positives Feedback von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zur Marktzugangsstrategie für Kalios TM , dem adjustierbaren Mitralklappenring, als Medizingerät der Klasse II, was den Marktzugang in den USA gegenüber Europa erleichtert, ohne dass explizit zusätzliche Patienten in die klinische Studie ‚Optimise II' aufgenommen werden müssen.

- Positives Feedback von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zur Marktzugangsstrategie für Kalios , dem adjustierbaren Mitralklappenring, als Medizingerät der Klasse II, was den Marktzugang in den USA gegenüber Europa erleichtert, ohne dass explizit zusätzliche Patienten in die klinische Studie ‚Optimise II' aufgenommen werden müssen. Epygon - Validierung des innovativen Designs der Epygon-Mitralklappentechnologie durch eine der mit Edwards Lifesciences unterzeichneten Vereinbarungen und die Einschätzung des hämodynamischen Nutzens von Epygon durch Dr. Sarraf von der Mayo Clinic, USA. Ebenso wurden Fortschritte der klinischen Studie ‚Minerva' vorgestellt wie die Teilnahme weiterer Studienzentren, von denen 11 derzeit aktiv rekrutieren. Bei fünf weiteren Zentren steht die Genehmigung noch aus.

Artus - Fortschritt der Pilotstudie ‚Dry' mit dem Medizinprodukt Artus, dem ersten mechanischen Harnröhrenschließmuskel, der vom Patienten über eine Fernbedienung gesteuert werden kann. Bis Ende August wurde Artus im Rahmen der Studie bei fünf Patienten implantiert. Erste Resultate zur Leistungsfähigkeit sind vielversprechend. Das Unternehmen plant, die Implantationen bei den insgesamt zehn Patienten der Studie im letzten Quartal 2024 abzuschließen. Affluent gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen kürzlich 1,1 Millionen Euro an nicht-verwässernder Finanzierung, hauptsächlich in Form von Entwicklungsförderungen für seine Transkatheter-Mitralklappe Epygon, gesichert hat. Abschließend wurde im Interview diskutiert, dass sämtliche Analysten, die den Aktienkurs von Affluent Medical beobachten, ihre Kursziele nach oben revidiert haben. Diese liegen nun im Durchschnitt bei 4,04 €, was die Zuversicht der Analysten in die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt. Eine Aufzeichnung der Sendung steht unter diesem Link zur Verfügung. Anmerkung: Diese Pressemitteilung wurde sowohl in französischer, englischer als auch in deutscher Sprache verfasst. Im Falle von Unterschieden zwischen den drei Versionen der Pressemitteilung hat die französische Version Vorrang. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.





Über Affluent Medical Affluent Medical ist ein französisches MedTech-Unternehmen. Ziel des von Truffle Capital gegründeten Unternehmens ist es, ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen, der weltweit häufigsten Todesursache, sowie von Harninkontinenz, von der derzeit jeder vierte Erwachsene betroffen ist, zu werden. Affluent Medical entwickelt minimal-invasive, innovative, adjustierbare und biomimetische Implantate der nächsten Generation zur Wiederherstellung wichtiger physiologischer Funktionen. Die vom Unternehmen entwickelten Produktkandidaten befinden sich derzeit alle in klinischen Studien. Das Unternehmen strebt an, vorbehaltlich der Verfügbarkeit der erforderlichen Mittel zur Finanzierung seiner Strategie sowie positiver Ergebnisse aus den laufenden klinischen Studien, seine Produkte schrittweise direkt oder indirekt ab Anfang 2026 zu vermarkten. Für weitere Informationen: http://affluentmedical.com

