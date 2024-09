Die Siemens Energy-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 3,6 Prozent auf 26,31 Euro, wobei das Handelsvolumen bei über 2,6 Millionen Aktien lag. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zu den jüngsten Finanzergebnissen des Unternehmens. Für das am 30. Juni beendete Quartal meldete Siemens Energy einen Verlust von 0,16 Euro je Aktie, was jedoch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 3,42 Euro darstellt. Gleichzeitig stieg der Umsatz um 17,2 Prozent auf 8,80 Milliarden Euro.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Trotz der aktuellen Verluste zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Energietechnologiekonzerns. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 0,481 Euro je Aktie prognostiziert. Zudem rechnen Experten mit einer Dividende [...]

Hier weiterlesen