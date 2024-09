Die EON SE-Aktie verzeichnete am Handelstag leichte Schwankungen an der XETRA-Börse. Während der Kurs zeitweise um 0,3 Prozent auf 13,40 EUR fiel, konnte er sich später wieder erholen und näherte sich dem 52-Wochen-Hoch von 13,50 EUR an. Das Handelsvolumen belief sich auf über eine Million Aktien, was das anhaltende Interesse der Anleger widerspiegelt. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im vergangenen Quartal bleibt die Stimmung für den Energieriesen positiv.

Analysten sehen Potenzial

Experten prognostizieren für EON ein durchschnittliches Kursziel von 14,74 EUR, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Zudem erwarten Analysten für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie. Die geplante Dividendenerhöhung auf 0,553 EUR je Aktie für das kommende Jahr dürfte zusätzlich zur Attraktivität des Wertpapiers beitragen. Mit einem soliden Abstand zum 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR zeigt die EON-Aktie eine robuste Performance im Energiesektor.

