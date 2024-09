Die Continental-Aktie verzeichnete am Mittwoch im XETRA-Handel deutliche Schwankungen. Nach einem anfänglichen Kursgewinn von 0,4 Prozent auf 52,90 EUR am Vormittag, drehte der Kurs am Nachmittag ins Minus und notierte bei 51,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf über 245.000 Aktien. Trotz dieser Volatilität bleibt die Aktie weit vom 52-Wochen-Hoch von 78,40 EUR entfernt, das Anfang Januar erreicht wurde.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 7,17 EUR je Aktie. Die durchschnittliche Analystenbewertung sieht ein Kursziel von 75,78 EUR vor, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Dividende für 2024 wird voraussichtlich bei 2,07 EUR liegen, leicht unter dem Vorjahreswert. Continental plant, die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 am 11. November zu veröffentlichen, was weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens liefern wird.

