Die US-Börsen haben am Donnerstag nach anfänglichen Verlusten doch an die Erholung des Vortags angeknüpft. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,7 Prozent auf 19.368 Punkte zu. Der Dow Jones stieg um 0,3 Prozent und notierte zuletzt bei 40.983 Punkten, während der breit gefasste S&P 500 um 0,5 Prozent auf knapp 5.582 Zähler zulegte."Angeführt von den Technologieaktien in New York kam es gestern zu einem Stimmungsumschwung am Markt", erklärte Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker ...

