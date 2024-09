Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Detektions- und Sicherheitstechnologien und ein Geschäftsbereich der Smiths Group plc, meldet heute die Markteinführung der SDX 6040 Enhanced Image Quality (EIQ), einer hochmodernen Untersuchungslösung, die für die dynamischen Anforderungen moderner Sicherheitsumgebungen entwickelt wurde.

Smiths Detection's SDX 6040 Enhanced Image Quality, a cutting-edge screening solution designed to meet the dynamic demands of modern security environments. (Photo: Business Wire)

Die SDX 6040 bietet die beste auf dem Markt verfügbare Bildqualität, die eine einzigartige Klarheit bei der Erkennung von Bedrohungen gewährleistet. Im Gegensatz zu fest installierten Screening-Geräten ist die SDX 6040 hochgradig mobil, so dass sie leicht an einen anderen Ort gebracht und hochgefahren werden kann. Sie ist eine ideale Lösung für kritische Infrastrukturen, städtische Sicherheit und Umgebungen im öffentlichen und privaten Sektor, in denen hohe Sicherheit und betriebliche Effizienz im Vordergrund stehen.

Die SDX 6040 ist leicht und hat eine schmale Standfläche von gerade einmal 80 cm, so dass sie schnell an jeden beliebigen Ort verlagert werden kann. Der Touchscreen ermöglicht den Benutzern ein einfacheres und schnelleres Interagieren mit dem System und verbessert so die Zugänglichkeit. Die SDX 6040 ist auch in Kombination mit anderen Technologien von Smiths Detection und Partnern einsetzbar, unter anderem zur Personenkontrolle und zur Spurendetektion von Drogen oder Sprengstoffen, was sie zu einer umfassenden und anpassungsfähigen Lösung für Sicherheitsanforderungen macht.

Verbesserte Detektion bei größerer Vielseitigkeit

Der leistungsstarke 160-kV-Generator der SDX 6040 sorgt für eine außerordentlich hohe Röntgenbildqualität, die es dem Bediener ermöglicht, potenzielle Bedrohungen schnell und präzise zu erkennen, was das Risiko von Fehlinterpretationen deutlich verringert.

Die intelligente Bildwiedergabe des Systems ist mit Funktionen wie Organic Stripping (gesonderte Anzeige von organischem Material) und Bildverbesserungs-Modi ausgestattet. Dies ermöglicht eine hervorragende Unterscheidung zwischen organischem und anorganischem Material, was für die präzise Erkennung von Sprengstoffen, Drogen und anderen Schmuggelware von entscheidender Bedeutung ist. Eine optimierte Hintergrund-Kontrastfunktion verringert die Augenbelastung, so dass auch bei längerem Arbeiten eine hohe Wachsamkeit der Benutzer gewährleistet ist.

Das überarbeitete Detektionssystem gewährleistet eine umfassende Sicht auf jedes Objekt und verhindert eventuelle tote Winkel. Darüber hinaus ist die Lösung kompatibel mit unserer KI-Technologie iCMORE, die eine automatische Erkennung von Bedrohungen für eine Vielzahl von verbotenen Gegenständen ermöglicht.

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in einer Welt voller Risiken

Die SDX 6040 ist eine kompakte Hochleistungslösung für geschäftige urbane Umgebungen, die häufig Ziele von Sicherheitsbedrohungen sind, beispielsweise Kraftwerke, Verkehrsnetze, Regierungs- und Unternehmensgebäude, Besucherattraktionen, Gefängnisse, Kreuzfahrtschiffe, Sportstätten/Veranstaltungsorte und Welterbestätten. Diese Art von Technologie wird für die Erkennung und Verhinderung von Bedrohungen wie Terrorismus, Gewaltverbrechen und Rauschgiftschmuggel von entscheidender Bedeutung sein.

Dr. Philo Daniel, Global Aviation and Urban Security Director bei Smiths Detection, sagte zur Einführung:

"Wir bei Smiths Detection haben uns zum Ziel gesetzt, die Welt sicherer zu machen. Wir wissen, dass gerade urbane Umgebungen zunehmend mit Bedrohungen durch Gruppen und Einzelpersonen zu kämpfen haben werden. Die Gewährleistung ihrer Sicherheit wird deshalb immer größere Auswirkungen auf die Öffentlichkeit, die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Stabilität haben.

Die SDX 6040 wurde als kompakte Lösung entwickelt, die eine überragende Bildinterpretation ermöglicht, einzigartige Detektionsfunktionen bietet und zugleich in stark frequentierte Bereiche integriert werden kann. Diese Technologie gewährleistet ein schnelles und präzises Screening und stellt dem Sicherheitspersonal die nötigen Werkzeuge zur Verfügung, um auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren und so den Schutz kritischer Infrastrukturen und öffentlicher Räume zu verbessern."

Weitere Informationen über die SDX 6040 und einen Vorführtermin bekommen Sie unter smithsdetection.com oder auf Anfrage von info@smithsdetection.com

Über Smiths Detection:

Smiths Detection ist ein weltweit führender Anbieter von Kontroll- und Detektionstechnologien für die Luftfahrt, Häfen und Grenzen, städtische Sicherheit und Verteidigung. Mit mehr als 70 Jahren praxiserprobter Erfahrung liefert Smiths Detection die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor Bedrohungen durch den illegalen Verkehr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelwaren, giftigen Chemikalien, biologischen Wirkstoffen und Betäubungsmitteln um die Welt sicherer zu machen.

