Die JPMorgan-Aktie steht im Fokus, nachdem die Bank neue Maßnahmen zur Begrenzung der Arbeitszeiten für Juniorbanker angekündigt hat. In den meisten Fällen soll die wöchentliche Arbeitszeit auf 80 Stunden begrenzt werden, was einer Verdoppelung der durchschnittlichen amerikanischen Arbeitswoche entspricht. Diese Entscheidung folgt auf tragische Vorfälle in der Branche, die mit übermäßiger Arbeitsbelastung in Verbindung gebracht wurden. Die neue Regelung sieht auch arbeitsfreie Perioden von Freitagabend bis Samstagmittag vor, sowie ein freies Wochenende alle drei Monate.

Finanzielle Entwicklungen

Trotz dieser internen Veränderungen bleibt die finanzielle Performance von JPMorgan stabil. Für das dritte Quartal 2024 wird ein Gewinn pro Aktie von 4,06 US-Dollar bei einem Umsatz von 41,25 Milliarden US-Dollar erwartet, was einem Umsatzwachstum von 3,4% im Jahresvergleich entspricht. Die Aktie des Unternehmens hat in den letzten Monaten eine starke Performance gezeigt und übertraf sowohl den breiteren Markt als auch Konkurrenten wie Bank of America und Wells Fargo.

