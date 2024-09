Die Dow Inc. Aktie steht vor einer turbulenten Phase, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das dritte Quartal angepasst hat. Der Chemiekonzern erwartet nun einen Umsatz von etwa 10,6 Milliarden Dollar und ein operatives EBITDA von rund 1,3 Milliarden Dollar. Diese Anpassung ist größtenteils auf ein unvorhergesehenes Ereignis zurückzuführen, das Ende Juli in einer der Ethen-Crackanlagen des Unternehmens in Texas stattfand. Zusätzlich sieht sich Dow mit höheren Inputkosten und einer Margenverengung in Europa konfrontiert.

Ausblick auf das vierte Quartal

Trotz der aktuellen Herausforderungen blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Für das vierte Quartal erwartet Dow eine typische saisonale Nachfrage. Positive Effekte werden durch geringere Wartungskosten, höhere Auslastungsraten bei der Wiederinbetriebnahme der Texas-Anlage und weniger wetterbedingte Ereignisse an der US-Golfküste erwartet. Diese Faktoren könnten dazu beitragen, die aktuellen Schwierigkeiten auszugleichen und die Aktienperformance in den kommenden Monaten zu stabilisieren.

