Mikrorover "TENACIOUS" wurde in Lander integriert sowie ein neuer Kunde für die Nutzlast bekannt gegeben

Anlässlich des nationalen Raumfahrttags Japans gab ispace, inc. (ispace) (TOKIO: 9348), ein international tätiges Unternehmen für Monderkundung, heute den geplanten Start seiner Mission 2 mit dem Mondlander RESILIENCE und dem Mikrorover TENACIOUS für frühestens Dezember 2024 bekannt.

An image of ispace's RESILIENCE lunar lander at a JAXA facility in Tsukuba, Japan. (Photo: Business Wire)

Auf der Pressekonferenz, die im Tsukuba Research Support Center in Tsukuba City, Ibaraki, Japan, stattfand, informierte ispace über den aktuellen Stand der Entwicklung des Mondlanders RESILIENCE und der Mission 2.

"Ich freue mich sehr, die erfolgreiche Montage und Integration des Landers RESILIENCE bekannt zu geben. Wir liegen damit im Zeitplan für unseren frühestens im Dezember geplanten Start. Der Landungsort steht fest und die Vorbereitungen für Mission 2 schreiten stetig voran", sagte Takeshi Hakamada, Gründer und CEO von ispace. "Wie wir von Anfang an gesagt haben, werden die Entwicklung von Mission 2 und die Missionsplanung auf Basis des Feedbacks, das wir aus den Erkenntnissen von Mission 1 gewonnen haben, festgelegt. Die Unterstützung unserer Stakeholder motiviert uns sehr, und das gesamte Team arbeitet auf den Erfolg der Mission hin. Never Quit the Lunar Quest."

Fortschritte bei der Entwicklung des Mondlandefahrzeugs RESILIENCE

Die Tests des thermischen Strukturmodells des Mondlandefahrzeugs RESILIENCE starteten 2023 im Tsukuba Space Center der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Seit Mai 2024 wurden verschiedene Tests des RESILIENCE-Flugmodells durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen.

Der von der ispace EUROPE S.A., der europäischen Tochtergesellschaft von ispace, entwickelte und gebaute Mikrorover TENACIOUS wurde im August 2024 von Luxemburg nach Japan transportiert und in die Nutzlastbucht des Landers integriert.

RESILIENCE, für den nahezu alle Tests abgeschlossen sind, wird in den kommenden Wochen für den Transport nach Cape Canaveral, Florida, vorbereitet, von wo aus er mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete starten wird.

Landeplatz der Mission 2

Zusätzlich zu den Updates zum Fortschritt in Bezug auf den Lander RESILIENCE gab ispace bekannt, dass sich der primäre Landeplatz für Mission 2 in der Nähe des Zentrums von Mare Frigoris (Meer der Kälte) befinden wird, 60,5 Grad nördlicher Breite und 4,6 Grad westlicher Länge, einer ausgedehnten Basaltebene auf der Nordhalbkugel des Mondes.

Der primäre Landeplatz wurde unter Berücksichtigung verschiedener Eventualitäten festgelegt, um operative Flexibilität zu gewährleisten und zugleich die wissenschaftliche und logistische Kontinuität zu wahren. Der Landeplatz entspricht den technischen Spezifikationen des Landers RESILIENCE sowie den Explorationszielen des Mikrorovers TENACIOUS. Außerdem erfüllt er die Missionsanforderungen anderer Nutzlastkunden. Zu den sorgfältig ausgewählten Kriterien für den Landeplatz gehörten die Dauer der Sonneneinstrahlung und die Sichtbarkeit der Kommunikation von der Erde aus. Es wurde noch kein voraussichtliches Landedatum angekündigt.

"Wenn ich an Mission 1 zurückdenke, an die Worte "Just Landed in our Hearts", die mir einer unserer Ingenieure nach unserem ersten Landeversuch am 26. April 2023 mit auf den Weg gegeben hat, und wenn ich an euch alle denke, die ihr auf uns zählt, dann blicken wir zuversichtlich dem Start von Mission 2 entgegen", sagte Ryo Ujiie, CTO von ispace. "Dies ist der nächste Schritt für ispace und den Lander RESILIENCE, mit dem wir unseren zweiten Versuch starten, auf dem Mond zu landen und die Umgebung zu erkunden."

Endgültiges Nutzlastverzeichnis

ispace gab heute den letzten Nutzlastkunden für Mission 2 bekannt: Der Künstler Mikael Genberg wird ein kleines rotes Haus, das von weißer Farbe im schwedischen Stil umrahmt ist und als "Moonhouse" bekannt ist, zum Mond schicken. Das Moonhouse ist eine künstlerische und epische Geschichte, die Mikael seit 25 Jahren umtreibt. Die Geschichte des Moonhouse, eines kleinen roten Hauses auf der Mondoberfläche, wird mit ispace nun endlich Wirklichkeit und mündet in ein ikonisches Kunstwerk voller neuer Möglichkeiten und neuer Ideen.

Das Moonhouse soll nach der Reise durch den Weltraum in der Nutzlastbucht des Landers RESILIENCE, der vorne am Rover TENACIOUS befestigt ist, auf der Mondoberfläche abgesetzt werden.

"Das Moonhouse ist ein fantastisches Projekt und wir freuen uns sehr, einen Beitrag zu seiner Verwirklichung leisten zu können. Die Vision des Kunstwerks passt zu unserer eigenen: Wir möchten unseren Planeten und unsere Zukunft erweitern und die Sphäre des menschlichen Lebens in den Weltraum ausdehnen", so Julien-Alexandre Lamamy, CEO von ispace-EUROPE.

Neben dem Moonhouse wurden die folgenden fünf Nutzlasten integriert und sind für den Start von Mission 2 bereit:

Wasserelektrolysegeräte von Takasago Thermal Engineering Co., einem Partnerunternehmen von HAKUTO-R

Ein in sich geschlossenes Modul für Experimente zur Lebensmittelproduktion von Euglena Co.

Eine Sonde zur Erforschung der Strahlung im Weltraum, die vom Fachbereich für Weltraumwissenschaft und -technik der National Central University Taiwan entwickelt wurde

Eine Gedenktafel aus einer Legierung, die der "Charta des Universellen Jahrhunderts" nachempfunden ist und vom Bandai Namco Research Institute, Inc. entwickelt wurde

Der von ispace-EUROPE entwickelte Mikrorover TENACIOUS von ispace

Ergänzende Unternehmensnachrichten

Die Tokyo Keiki Corporation, ein Hersteller von hochmodernen Geräten zur Messung, Erfassung und Steuerung von Infrastrukturen, beteiligt sich seit September 2024 als unterstützendes Unternehmen am HAKUTO-R-Programm. Die Tokyo Keiki Corporation hat den Raumfahrtsektor als Wachstumstreiber für ihre langfristige Vision "TOKYO KEIKI Vision 2030" identifiziert und plant eine Erweiterung ihres Geschäftsangebots. Die beiden Unternehmen werden bei der Forschung und Entwicklung von Raumfahrtausrüstung zusammenarbeiten, mit dem Ziel, einen Beitrag zur Verwirklichung einer Mondwirtschaft zu leisten.

