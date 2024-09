- Das Unternehmen wurde außerdem im Jahr 2024 von Frost Radar zum zweiten Mal in Folge als Wachstums- und Innovationsführer für globale Laborinformations-Managementsysteme (LIMS) auf dem Markt für Biowissenschaften ausgezeichnet -

LabVantage Solutions, Inc., der führende Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Laborinformatik, einschließlich speziell entwickelter LIMS-Plattformen, die einen zeitnahen Einsatz zu geringen Kosten ermöglichen, gab heute bekannt, dass es von Frost Sullivan mit dem renommierten Preis "Company of the Year" auf dem Gebiet der globalen Laborinformations-Managementsysteme (LIMS) ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung unterstreicht LabVantages Führungsrolle in den Bereichen visionäre Innovation, Performance und Kundenwirkung und bestätigt das Engagement des Unternehmens, hochmoderne und kundenorientierte Lösungen branchenübergreifend bereitzustellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240912925114/de/

(Graphic: Business Wire)

Mit dem Preis, der Teil der Best Practices Awards-Reihe von Frost Sullivan ist, werden Unternehmen gewürdigt, die herausragende Leistungen in Bezug auf Wachstum und Innovation demonstrieren. In beiden Bereichen wurde LabVantage für herausragende Leistungen ausgezeichnet. Es nutzt seinen visionären Ansatz, um offenen Bedarf in der Laborinformatik zu decken und konzentriert sich dabei auf Kundenzufriedenheit und Serviceerfahrung. Über fast vier Jahrzehnte hinweg hat sich das Unternehmen von einem spezialisierten LIMS-Anbieter zu einem vertikalen Software-as-a-Service (SaaS)-Plattformanbieter entwickelt, der Lösungen für den gesamten laborbezogenen digitalen Bedarf verschiedener Branchen anbietet, darunter Pharmazeutik, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas, Auftragsmessungen, öffentliche Gesundheitslabore, Forensik und Regierung.

"LabVantage zeichnet sich durch eine umfangreiche Produktpalette, reibungslose Integrationsfähigkeit und das Engagement für die Förderung der digitalen Transformation in Laboren aus", sagte Lucila Martin, Analystin für Healthcare Life Sciences Research bei Frost Sullivan. "Angesichts des frühen und strategisch gezielten Wachstums von SaaS als Teil seines Geschäfts erweitert das Unternehmen seine Fähigkeit, LIMS-Markttrends und -Gelegenheiten zu nutzen."

Darüber hinaus wurde LabVantage im Frost Radar 2024 zum zweiten Mal in Folge als führend für globale LIMS im Bereich der Biowissenschaften ausgezeichnet ein weiterer Beleg für seine stabile Führungsposition und Anpassungsfähigkeit auf einem sich rasch entwickelnden Markt. Im Radar bewertete Frost Sullivan 50 LIMS-Anbieter und zeichnete die Top 14 aufgrund ihrer fortschrittlichen Fähigkeiten in den Bereichen Interoperabilität, Skalierbarkeit und Konfigurierbarkeit aus. Die im Radar aufgeführten Unternehmen verfolgen eine auf Wachstum und konsequente Innovation ausgerichtete solide Zielvorstellung, in der eine nahtlose Integration neuer Technologien gefördert wird, kritische Anforderungen der einzelnen Bereiche identifiziert werden und die für jeden Anwendungsfall ihrer Lösungen mit besonderen Funktionen aufwartet. Als führender Akteur in dieser Radar-Analyse erreichte LabVantage im Innovationsindex einen beachtlichen Wert von 4,6 Punkten und im Wachstumsindex ebenfalls 4,5 Punkte.

"Es ist eine große Ehre, von einem angesehenen Branchenberater wie Frost Sullivan als Unternehmen des Jahres in der globalen LIMS-Branche ausgezeichnet zu werden", sagte Mikael Hagstroem, CEO von LabVantage Solutions. "Diese Anerkennung resultiert aus dem Engagement und der Leidenschaft, mit der meine 1223 Kollegen den Wandel von einem produktzentrierten zu einem wirklich kundenorientierten Unternehmen vorangetrieben haben, wobei die Wirksamkeit für die Kunden von zentraler Bedeutung ist. Die Anerkennung von Frost Radar zwei Jahre in Folge zu erhalten, ist eine beindruckende und seltene Leistung, die uns bewusst macht, wie eng wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um Innovationen voranzutreiben. Wir sind stolz darauf, dass unsere Bemühungen anerkannt werden, den Kunden aufmerksam zuzuhören und auf der Grundlage ihres Feedbacks Innovationen zu entwickeln. Dies bestätigt unser Engagement, deutliche Erfolge zu erzielen und zum Wohle aller eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten."

Kunden profitieren von den robusten SaaS-Angeboten von LabVantage, die kontinuierliche Innovation, betriebliche Effizienz und einen niedrigeren Investitionsaufwand ermöglichen. Das interne Professional Services-Team des Unternehmens, das wichtige Implementierungsarbeiten intern erledigt, spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Erzielung einer im Laufe der Zeit stetig zunehmenden Wirkung. Sie helfen Kunden beispielsweise, indem sie die Validierungszeit verkürzen und Dienstleistungen wie Instrumentenintegration, Stammdatenverwaltung und eine generative, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Erweiterung bereitstellen. Im April 2024 erreichte LabVantage über 100 Software-Installationen für das Geschäftsjahr 2024 in den verschiedenen von ihm bedienten Branchen.

LabVantage baut seine globale Präsenz mit strategischen Wachstumsinitiativen in Kolumbien, Brasilien, Südkorea und Hongkong weiter aus und hat seine Kapazitäten durch Übernahmen wie SEIN Infotech erweitert. Die Investitionen des Unternehmens in neue Technologien, darunter generative KI, festigen seine Führungsposition in der Laborinformatik weiter und bieten Kunden intelligentere und effizientere Systeme.

Weitere Informationen zu LabVantage und seinen umfassenden LIMS-Lösungen finden Sie unter www.labvantage.com oder per E-Mail an info@labvantage.com.

Über LabVantage Solutions

LabVantage Solutions ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der Laborsoftware für Unternehmen und hat sich der Erhöhung des Kundenerfolgs durch die Umwandlung von Daten in Wissen verschrieben. Die LabVantage-Informatikplattform ist hochgradig konfigurierbar, in eine gemeinsame Architektur integriert und 100 browserbasiert, um Hunderte gleichzeitiger Benutzer zu unterstützen. Sie wird vor Ort oder über SaaS bereitgestellt und lässt sich nahtlos mit Instrumentarien und anderen Unternehmenssystemen verbinden, um eine echte digitale Transformation zu ermöglichen. Die Plattform besteht aus dem modernsten verfügbaren Laborinformations-Managementsystem (LIMS), einem integrierten elektronischen Laborbuch (ELN), einem Laborausführungssystem (LES), einem wissenschaftlichen Datenmanagementsystem (SDMS) und erweiterten Analysefunktionen sowie einem Laborinformationssystem (LIS) für den Gesundheitsbereich. Wir unterstützen mehr als 1500 globale Kundenstandorte in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizintechnik, Biobanken, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter, Öl und Gas, Genetik/Diagnostik, Forensik und Gesundheitswesen. LabVantage hat seinen Hauptsitz in Somerset, New Jersey, und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Seit vier Jahrzehnten bietet das Unternehmen sein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio an, um seinen Kunden schnellere Innovationen im Forschungs- und Entwicklungszyklus zu ermöglichen, die Qualität der hergestellten Produkte zu erhöhen, eine genaue Dokumentation zu gewährleisten und gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter labvantage.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240912925114/de/

Contacts:

Medien:

Charya Wickremasinghe, Ph.D.

Brandwidth Solutions

cwickremasinghe@brandwidthsolutions.com