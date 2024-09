Cangzhou, eine bekannte Stadt am chinesischen Grand Canal und angeblich der nördliche Startpunkt der alten maritimen Seidenstraße, hat vor Kurzem in den Niederlanden ein Event zur Bekanntmachung der Kanalkultur veranstaltet. Dadurch sollen der Austausch und die Zusammenarbeit mit Europa gefördert werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240912236179/de/

China's Cangzhou promotes its canal culture in the Netherlands recently, expecting further cooperation.(Source: Cangzhou Information Office)

Cangzhou liegt im Nordosten von China, in der Provinz Hebei, ungefähr 200 Kilometer südlich von Peking. Der Cangzhou-Abschnitt des Grand Canal erstreckt sich über 216 Kilometer, also ungefähr über ein Siebtel von dessen gesamter Länge.

"Cangzhou ist wegen des Kanals entstanden und ist deshalb erblüht," sagte Guo Xinyao, Minister des Cangzhou's Publicity Department, auf dem Event. "Cangzhou ist auch bekannt als Heimatstadt des Kampfsports und der chinesischen Akrobatik. Die Stadt bietet viele berühmte Touristenattraktionen und eine einzigartige Küche."

Gemäß Guo hat Cangzhou bereits enge Kontakte zu den Niederlanden und Europa aufgebaut. Die Stadt hat eine direkte Route zum niederländischen Hafen Rotterdam eröffnet. Darüber hinaus wurde in Cangzhou fünf Jahre hintereinander das China-Central and Eastern European Countries SME Cooperation Forum abgehalten und drei Mal die China-UK Green Low Carbon and Remanufacturing Industry Development Conference.

Ed van der Feer, Generalsekretär der Niederländisch-Chinesischen Vereinigung, sagte, dass die Kanalkultur Cangzhou mit vielen niederländischen Städten verbindet. Er äußerte den Wunsch, dass die Vereinigung sich in Zukunft mehr mit Cangzhou austauscht.

Robert van Gulik, ein niederländischer Diplomat und Sinologe, bekannt wegen seines Werks Celebrated Cases of Judge Dee gab dem westlichen Publikum einen Einblick in die chinesische Kultur. Seine Enkelin, Marie-Anne Souloumiac, Gründerin von Muzine Cultural Consulting und Vorstandsmitglied der Royal Asian Art Society in den Niederlanden, nahm auch an dem Event teil.

"Ich hatte das Glück, in eine Familie mit chinesisch-niederländischen Wurzeln hineingeboren zu werden. Dort ergab die Mischung aus Ost und West eine perfekte Kombination und es entstand ein Nährboden für kulturelle Innovation," sagte Souloumiac. "Gemeinsam können wir Brücken bauen, die unsere Vergangenheit mit unserer Zukunft verbinden, unsere Kultur mit unseren gemeinsamen Zielen und so entsteht die Vision für eine bessere Welt."

"Ich habe dieses Event tatsächlich genossen," sagte Henny Eleonora, Ausländischer Botschafter der Cangzhou Kung Fu-Vereinigung. "China ist berühmt für Kung Fu, aber nur wenige wissen, dass Cangzhou dessen Geburtsstätte ist. Dieses Event macht die ereignisreiche Geschichte von Cangzhou bekannt."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240912236179/de/

Contacts:

Cangzhou Information Office

Eason Zhou

E-Mail: evisionsinfo@gmail.com