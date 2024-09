Elektroteams können jetzt ihre Anforderungen direkt in Altium 365 schreiben, verwalten und überprüfen.

Altium, ein weltweit führender Anbieter von Elektronikdesign-Systemen, hat heute bekannt gegeben, dass die Portalanwendung Requirements Systems in die Altium 365 Cloud-Plattform für die Zusammenarbeit im Elektronikdesign aufgenommen wurde. Das Requirements Systems Portal hilft dabei, die Sichtbarkeit und das Bewusstsein für funktionale Anforderungen vom Konzept bis zur Fertigung zu gewährleisten und so Kosten, Qualität und Risiken im Produktentwicklungsprozess zu verbessern.

Die Markteinführung folgt auf die Übernahme von Valispace durch Altium zu Beginn dieses Jahres. Valispace ist ein bahnbrechendes System- und Requirements-Engineering-Tool, das Systemdesign und Requirements Engineering mit einem KI-gestützten und datengesteuerten Ansatz verbindet.

Der Prozess des Elektronikdesigns ist entkoppelt und wird von Nacharbeit geplagt, weil die Arbeit der Leiterplattenentwickler oft von den Systemanforderungen abgekoppelt ist. Das Requirements Systems Portal stellt sicher, dass Elektroteams ihre Anforderungen direkt im Altium 365 Ökosystem schreiben, verwalten und verifizieren können, so dass Teammitglieder aus verschiedenen Disziplinen die Anforderungen im Kontext ihrer Designs betrachten können. Wenn Elektroingenieure, Elektromanager, Systemarchitekten und externe Beteiligte Zugang zu denselben Informationen haben, weiß jeder im Team, dass sie mit den neuesten Werten und aktuellen Spezifikationen arbeiten.

Die Integration des Requirements Systems Portal in Altium 365 erweitert die Fähigkeiten der Plattform als durchgängige Entwicklungsplattform und unterstützt das Ziel von Altium, alle am Elektronikentwicklungsprozess Beteiligten miteinander zu verbinden.

"Das Requirements System Portal auf Altium 365 treibt die Innovation voran und beschleunigt die Markteinführung", sagte Ananth Avva, VP und GM of Cloud Platform, Digital Industries, bei Altium. "Indem wir den Kontext auf Produktebene in den gesamten Elektronikdesign-Prozess einbringen, können Ingenieure mühelos sicherstellen, dass die Anforderungen in Anwendungen wie Lieferkette und Simulation erfüllt werden. Dies stellt das Systemdenken in den Vordergrund und ermöglicht es den Ingenieuren, sich im heutigen Wettbewerb zu behaupten und erstklassige elektronische Produkte zu entwickeln."

Über Altium

Altium Limited, ein Unternehmen der Renesas Group, ist ein international tätiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, das Innovationen im Bereich Elektronik vorantreibt. Altium entwickelt seit über 30 Jahren Software, die die Produktivität von PCB-Designern und Elektrotechnikern maximiert. Immer mehr PCB-Designer und Ingenieure, von Einzelpersonen bis hin zu multinationalen Konzernen, entscheiden sich für die Software von Altium, um elektronische Produkte zu entwerfen und zu realisieren.

