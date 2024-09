Eine neue Phase der Zinssenkungen beginnt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der kommenden Woche in den USA. Andere Zentralbanken wie die EZB haben heute erneut die Leitzinsen gesenkt. Interessant ist, dass die erwarteten Wachstumsraten in Europa und den USA weiter auseinandergehen. Für Anleger ist das von großer Bedeutung, da die EZB ihren Ausblick für den Euroraum gesenkt hat. Erfahren Sie hier, welche Sektoren attraktiver werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...