DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 18.576 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Mangels Unternehmensnachrichten hat es am Donnerstag keine Auffälligkeiten im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien gegeben. Weil die Kurse an der Wall Street im dortigen späten Geschäft noch gestiegen waren, wurden die Kurse in der Breite etwas höher gestellt, abzulesen am um 0,3 Prozent höheren XDAX im Vergleich zum Xetra-Schluss.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.575,73 18.518,39 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 12, 2024 16:18 ET (20:18 GMT)

