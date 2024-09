Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem schwachen Start schließlich an die Erholung des Vortags angeknüpft. Besonders Aktien im Technologiesektor waren weiterhin gefragt, angeführt von Nvidia. Dies zeigte sich auch im technologiegeprägten Nasdaq 100, der um 0,97 Prozent auf 19.423,07 Punkte stieg. Der Dow Jones Industrial, der stärker auf Standardwerte setzt, legte um 0,58 Prozent zu und schloss bei 41.096,77 Punkten.Wirtschaftsdaten blieben im Fokus. So verlangsamte sich der Anstieg der Erzeugerpreise ...

