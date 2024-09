Sui: Uber für 3D-Druck 3DOS migriert auf die Blockchain

In diesem Jahr konnte Sui um 27,94 % steigen und somit unter den Top 100 der größten Kryptowährungen das elfthöchste Plus verzeichnen. Dieses war sogar noch einmal größer als von seinem Konkurrenten Ethereum, dessen Coin in derselben Zeit aufgrund der Vorwürfe der hohen Zentralisierung und der Schwächung durch die Layer-2s nur um 2,03 % zulegen konnte. Allein heute gewann Sui durch eine neue Partnerschaft um rund 13 % hinzu. Was das FOMO der Investoren angetrieben hat und wie sich Sui in Zukunft entwickeln könnte, erfahren Sie hier!

Sui erobert den Markt der 3D-Drucker mit Partnerschaft mit 3DOS

Am heutigen Tage wurde bekannt gegeben, dass das dezentrale 3D-Druck-Netzwerk von 3DOS auf der Blockchain von SUI gestartet wurde. Das Unternehmen kommt bereits auf 24.000 registrierte 3D-Drucker, welche über die Plattform für verschiedene Dienstleistungen gebucht werden können. Die größte Verbreitung hat 3DOS in den USA und Europa sowie auch in Australien, dem Nahen Osten, Südamerika und etwas in Asien.

Internationale Verbreitung der 3D-Druck von 3DOS | Quelle: Finbold

Darüber hinaus kommt 3DOS bereits auf mehr als 500.000 Nutzer und hat über 4,2 Mio. Teile mithilfe von mehr als 15 Mio. CAD-Designs aus über 120 Ländern herstellen lassen. Dies verdeutlicht, welche Zuwächse es für die Sui-Blockchain bedeuten könnte.

Mithilfe der Plattform sollen Betreiber von 3D-Druckern, Hersteller und die Kunden verbunden werden. Abgesichert wird dies mithilfe der fortschrittlichen Blockchain-Technologie von Sui. Dabei können die Nutzer ganz einfach über den zkLogin auf die Dienste zugreifen, welcher auch andere Accounts von beispielsweise Google akzeptiert.

Mithilfe von 3DOS können die lokale Produktion gefördert und die Lieferketten verkürzt werden. Ferner lassen sich auf diese Weise Abfälle durch Überproduktion und überflüssige Lagerbestände vermeiden. All dies wirkt sich wiederum positiv auf Klima und Umwelt aus.

Ebenso können somit die Kosten für die Fertigung reduziert, die Verfügbarkeit erhöht und der Produktionsprozess demokratisiert werden. Somit soll der wachsenden Nachfrage auf der ganzen Welt besser begegnet werden können.

Zu einigen der renommiertesten Kunden zählen unter anderem Google, John Deere, Bosch, British Army, US Navy, US Air Force, NASA und Harvard. Durch sie könnte auch künftig für eine hohe Nachfrage gesorgt werden.

Die Wahl von 3DOS fiel dabei auf die Layer-1 Sui, weil sie eine besonders hohe Geschwindigkeit im Web3, Transparenz und Flexibilität bietet. Mit ihrer Hilfe können Produktionsabläufe automatisiert werden, was sich wiederum die Effizienz steigert.

John Dogru, der Gründer und Geschäftsführer von 3DOS, äußerte, dass sie glauben, dass die Herstellung dezentralisiert werden sollte und sie mit Sui nun die dafür nötige Infrastruktur gefunden haben.

Sui-Kurs reagiert positiv auf neue Partnerschaft

Durch die Ankündigung der neuen Partnerschaft mit 3DOS konnte der Sui-Kurs um mehr als 13 % steigen und kurzzeitig das 61,8er-Fibonacci-Retracement bei 1,0607 USD überwinden. Daraufhin setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, welche den Kurs wieder unter das Niveau und bis auf derzeit 1,0289 USD getrieben haben.

Im Stundenchart von Sui haben sich jetzt beim RSI und OBV bärische Divergenzen ausgebildet, welche auf kurzfristige Gewinnmitnahmen hindeuten. Diese könnten bis 0,87 USD gehen und in einem bärischen Umfeld auch noch einmal tiefer gehen.

Dennoch zählt Sui als einer der vielversprechendsten Neuaufsteiger auf dem Markt der Layer-1s, welcher neben Solana und Kaspa als einer der gefährlichsten Ethereum-Killer betrachtet wird. Möglicherweise könnten Investoren im nächsten Bullenmarkt Sui etwas höher treiben, wie es zuvor bei Solana beobachtet wurde.

Vor der US-Wahl ist tendenziell mit einer Seitwärtsphase mit kleineren Abverkäufen zu rechnen, da mit dieser viele Unsicherheiten verbunden sind. Der sich bis dahin aufgeladene Investitionsstau könnte sich dann zusammen mit den Zinssenkungen im vierten Quartal auf einmal entladen, was schnell zu starken Kursanstiegen führt.

Rücksetzer stellen weiterhin gute Kaufgelegenheiten dar. Jedoch sollten deutsche Investoren auch nicht die Steuervorteile vergessen, welche nur bei einer mindestens einjährigen Haltefrist zur Geltung kommen. Daher kann angesichts der ungefähr Mitte 2025 erwarteten Allzeithochs auch schon ein jetziges Investment trotz potenzieller Abverkäufe Sinn ergeben.

Noch wirkt sich das Death Cross belastend auf den Sui-Kurs aus. Die nächsten wichtigen Widerstände für eine Wiederaufnahme eines stärkeren Aufwärtstrends liegen bei 1,0607, 1,1056 und 1,1732 USD. Die etwas an einer Cup-and-Handle-Formation erinnernde Chartkonstellation könnte jedoch schon den nächsten Ausbruch ankündigen.

Laut der Einschätzung der KI von Coincodex kann der Sui-Kurs in den nächsten 3 Monaten bis auf 3,57 USD steigen, was basierend auf dem aktuellen Kurs von 1,03 USD ein Plus von 246,60 % entsprechen würde. Im Jahr 2025 rechnet sie hingegen nur noch mit 1,94 USD und 2050 mit 21,76 USD.

Verschenken Sie nicht die oft übersehene Zusatzrendite von Kryptos

Kryptowährungen zahlen ihren Tokeninhabern häufig eine Art Dividende, welche viele aus dem Bereich der Aktien kennen. Auf dem Web3-Markt gibt es unterschiedlichste passive Einkommen, wie Staking, Liquid Staking, Liquidity Farming, Lending und mehr. Für diese werden jedoch Expertise, Zeit, die richtigen Tools und teilweise Mindestinvestment benötigt, was viele Anfänger abschreckt.

Laut Umfragen wissen 60 % noch nicht einmal, was eine Blockchain ist und 35 % fühlen sich noch nicht ausreichend aufgeklärt über das Web3. Deshalb ist vielen auch die Chance entgangen, was sich nun alles mithilfe von Crypto All-Stars und seiner MemeVault-Technologie ändern soll.

Mit ihr lassen sich einige der beliebtesten Kryptowährungen schnell, einfach und sicher über nur eine einzige Plattform staken. Somit kann die Komplexität reduziert und auch Anfängern das enorme Renditepotenzial besser erschlossen werden. Diese kann ihre Verluste reduzieren und ihre Gewinne steigern.

Besonders interessant ist Crypto All-Stars deshalb, weil sogar Coins, die vorher kein passives Einkommen erzielten, dies jetzt mithilfe des Geschäftsmodells können. Daher hat das Projekt schon jetzt eine große Begeisterung bei vielen Investoren ausgelöst. Schließlich ist die Rendite derzeit noch bei hohen 1.207 % pro Jahr.

Der native Coin wird innerhalb der praktischen Staking-Plattform für das Loyalitätsprogramm verwendet. So können die Inhaber darüber höhere Renditen auf Crypto All-Stars freischalten, welche sie mit den anderen Kryptowährungen verdienen können. Daher hat er schon jetzt ein großes Interesse bei dem Anleger hervorgerufen, die Coins für 12,23 Mio. USD gekauft haben.

Es ist zu erwarten, dass das sicherheitsüberprüfte Projekt schnell eine große Reichweite aufbauen und viele Investoren anziehen kann, die nach den besten Renditen auf der Suche sind. Da die Konditionen des Vorverkaufs noch sehr gut sind, könnten es Investoren bereuen, wenn sie sich länger Zeit lassen.

